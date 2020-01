Gibraltar se despedirá de la UE mañana con una pequeña ceremonia en la Verja

Gibraltar se despedirá de la UE a las 24:00 horas de mañana con una pequeña y solemne ceremonia cerca de la frontera, durante la que la bandera europea será arriada del mástil para ser sustituida por la de la Commonwealth, según ha informado hoy el Gobierno local.

The Gibraltar Band and Drums Association será la encargada de interpretar "Ode for Joy", el himno de la UE, "como señal de respeto y aprecio por Europa", mientras su bandera baja del mástil en el que actualmente ondea.

Inmediatamente después la banda tocará el himno nacional británico, "God Save the Queen", mientras la bandera de la Commonwealth subirá al mástil para sustituir a la europea.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y las máximas autoridades de la colonia, como su ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Garcia, o el gobernador general, Edward Davis , asistirán a esta ceremonia.

El gobierno gibraltareño ha pedido a la gente que, debido a las limitaciones de espacio, no acudan a la frontera a presenciar la ceremonia, que podrán seguir en directo en la televisión.

Esta ceremonia marcará "el final de una era", según ha remarcado Joseph Garcia en unas declaraciones difundidas por el Gobierno gibraltareño en la nota de prensa.

En la misma, Fabian Picardo recuerda que en el 2016 el 96 por ciento de los gibraltareños votaron a favor de permanecer en la Unión Europea.

Picardo ha recordado que la inclusión de Gibraltar en el acuerdo de salida y en el periodo transitorio de once meses que se inicia mañana, significa que en este tramo "muy pocas cosas" cambiarán para los ciudadanos y para la fluidez en la frontera, que atraviesan cada día más de 9.000 trabajadores españoles.

"Gibraltar puede mirar al futuro con confianza", añade.