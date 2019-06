La Generalitat abrirá nuevas delegaciones en los cinco continentes

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha avanzado que en los próximos días anunciará la apertura de nuevas delegaciones en el extranjero para "cubrir los cinco continentes".

En un encuentro informal con periodistas para hacer balance de sus primeros seis meses en el cargo, el conseller ha explicado que la apertura de nuevas delegaciones se enmarca en el nuevo plan de "acción exterior" de la Generalitat, con el que se quiere "reforzar" la presencia e imagen de Cataluña en el exterior.

Bosch no ha concretado el número ni el lugar donde se ubicarán esas delegaciones, aunque fuentes del departamento apuntan a México y China, además de oficinas en Oceanía y África, entre otras.

Precisamente a México y EEUU viajará el conseller la próxima semana, en un viaje en el que espera reunirse con representantes políticos y de la comunidad universitaria y la sociedad civil.

Fuentes del departamento han asegurado que el mensaje del Govern sobre que la "única violencia el 1 de octubre de 2017 fue la de la policía" y en contra de la prisión provisional de los políticos independentistas tiene "recepción" internacional, aunque han reconocido que es "difícil" que ningún gobierno dé un apoyo público al Govern separatista.

En ese sentido, el propio Bosch ha querido insistir en el valor del informe de un grupo de trabajo de la ONU que pedía la "inmediata liberación" de los encarcelados en prisión provisional y que daba seis meses a las autoridades españolas para responder.

"El informe de la ONU no es una birria, son gente independiente que nosotros no conocemos de nada", ha defendido el conseller, que ha apuntado que si no hay respuesta satisfactoria de España, el asunto se elevará automáticamente al comité de derechos humanos de la ONU.