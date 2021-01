El fin de la era Merkel, uno de los grandes riesgos para Europa en 2021

El próximo 26 de septiembre los alemanes acuden a las urnas. De esas elecciones saldrá el canciller que sustituirá a Angela Merkel, después de 16 años al frente de la primera economía europea. El pasado sábado, el partido de la todavía canciller, la Unión Cristiana de Alemania (CDU), eligió a su nuevo líder, Armin Laschet.

Según la consultora Eurasia, la marcha de Merkel es uno de los principales riesgos para el continente europeo en 2021. El portal anuncia que "sin las habilidades políticas de Merkel, la Unión Europea se habría enfrentado a una división interna sin precedentes, con Polonia y Hungría por un lado y los otros 25 estados miembros, por el otro; también estuvo en riesgo la unidad de Francia y Alemania, con sus puntos de vista opuestos sobre el futuro de Europa".

Y es que en este tiempo se ha enfrentado a crisis tan importantes como la crisis financiera de 2008, los movimientos antieuropeos, la crisis migratoria de 2015 y ahora la pandemia de la covid-19. Su forma de enfrentarse a ellas le han llevado a ser la mujer más poderosa de Europa.

Su forma prudente, sobria y pausada de hacer política han sido vitales para llegar a esa posición. Merkel es una mujer de consensos y sus discursos son lo contrario a la agresividad y conflictividad más habitual en otros políticos. En tres de sus cuatro mandatos, ha gobernado en coalición con los socialistas del SPD. Una alianza impensable en países como España, y que ha llevado a Alemania a ser la locomotora de Europa y el país más estable política y económicamente en una etapa caótica y de gran división en el continente.

En 2008 se enfrentó a la crisis financiera, a la que respondió apostando por la estabilidad presupuestaria. Desde 2010, la deuda pública alemana no ha dejado de descender hasta la pandemia. Aunque el crecimiento económico de Alemania no alcanza las cifras anteriores porque no tiene grandes industrias tecnológicas, se mantiene estable.

Una de las decisiones más importantes de su carrera fue su política de puertas abiertas frente a la crisis migratoria de 2015, con su ya famosa frase: "podemos hacerlo". Alemania recibió 476.000 solicitudes de asilo, el 36,6% del total en la UE. Una decisión que le valio muchos apoyos y también muchos detractores. De hecho, provocó el auge del partido de ultraderecha 'Alternativa a Alemania', que con el 12,6% de los votos en las elecciones en 2017, se convirtió en el primer partido de la oposición.

Su popularidad, que ha rozado siempre el 70%, le ha permitido abordar asuntos delicados sin menoscavar su prestigio. Un ejemplo de ellos es su política nuclear, que cambió radicalmente tras el desastre de Fukushima en 2011. Merkel prometió eliminar las 17 plantas nucleares de Alemania en la siguiente década, y de hecho, Alemania bate récords en el uso de energías renovables. En 2020, representó el 46% de la energía utilizada.