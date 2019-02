Felipe González: "Venezuela es una dictadura y al frente está un tirano"

FELIPE GONZÁLEZ

El expresidente del Gobierno Felipe González ha insistido en que en Venezuela está establecida una dictadura y al frente está "un tirano" llamado Nicolás Maduro, quien es "un necio" que utiliza el poder "de manera destructiva".,Así lo ha manifestado durante su intervención en la conferencia "Estado de derecho y Derechos Humanos en las Américas", en el marco del World Law Congress, y ha recalcado que "no se puede seguir cuestionando si es legitimo o no, porque no lo es".,"C