Exteriores trabaja para traer a 490 españoles atrapados en Filipinas

La embajada, el consulado y los consulados honorarios en Filipinas "están trabajando activamente con las autoridades filipinas" para que faciliten el traslado a Manila o a los aeropuerto internacionales de los, al menos, 490 españoles atrapados en distintos puntos del país.

Se trata de permitir la salida del país de aquellos españoles que se encontraban de viaje en Filipinas y que se han visto directamente afectados por las "drásticas restricciones de movimientos" impuestas para evitar el contagio del país asiático, ha informado el Ministerio de Exteriores.

Sólo en Filipinas, Exteriores tiene localizados a 490 españoles "en situación de necesidad o urgencia" y desesperados por salir, ha precisado.

Según las fuentes de Exteriores, "muchos turistas han salido ya de Filipinas de vuelta a España", pero otros muchos se encuentran actualmente en los aeropuertos internacionales a la espera de poder salir.

"También quedan españoles aún en áreas más remotas del país, lejos de los aeropuertos internacionales", ha reconocido el Ministerio, que ha dado instrucciones a los representantes españoles para que asistan a estos viajeros.

Además, España se ha unido a las demás embajadas de los países de la Unión Europea para negociar con las autoridades filipinas una solución a los cientos de viajeros atrapados.

Filipinas está constituido por unas 7.000 islas, y el principal problema es que las conexiones entre islas "se están cerrando a toda velocidad y cada vez es más difícil llegar hasta uno de los cuatro aeropuertos internacionales", han explicado a EFE fuentes de Exteriores, que apuntan que muchos de los países de tránsito para vuelos hacia España ya han cerrado sus fronteras, como Dubai o los Emiratos Árabes.

A eso se añade el que muchos de los aeropuertos que siguen abiertos, como Hong Kong, exigen cuarentenas obligatorias de 14 días a todo viajero en tránsito.

"El consulado, la embajada y los consulados honorarios están trabajando activamente con las autoridades filipinas para que faciliten su traslado a Manila o a otros aeropuertos internacionales del país, y permitir así su salida del país", han subrayado las fuentes, que apuntan que la embajada ha reclutado a funcionarios de España Exportación e Inversiones (ICEX) y otros organismos españoles para reforzar su atención a los viajeros.

Por su parte, el consulado general de España en Manila ha advertido por medio de Twitter que, debido a la cuarentena estricta decretada este lunes por las autoridades filipinas para frenar el coronavirus, "sólo puede funcionar con el personal básico y únicamente podrá atender emergencias".

Algunos usuarios han preguntado vía Twitter qué sucederá con aquellos que no puedan salir del país "hasta que no pase todo" y no puedan prorrogar sus visados de estancia, a lo que el consulado general ha respondido que "el tema visados se solucionará al salir del país".

Además, para ayudar a quienes estén buscando alojamiento en la zona de Clark, el aeropuerto internacional al noreste de Manila, la cuenta de Twitter del consulado general ha publicado una lista de hoteles que aún ofrecen habitaciones proporcionada por el Ministerio de Turismo filipino.

Por su parte, desde España, el Ministerio asegura, por medio de una nota, que las representaciones diplomáticas en el país asiático "están en estrecho contacto con la comunidad española" facilitando "todas las informaciones pertinentes a través de una intensa comunicación mediante redes sociales, el refuerzo de la atención telefónica a través del teléfono de emergencia consular y contestando todas las preguntas que llegan por correo electrónico".

Además, añade la nota, la embajada y el consulado general mantienen un "contacto permanente con los turistas españoles que quieran regresar a España" y les facilita "todos los datos necesarios para que puedan tramitar su regreso con sus agencias de viaje y compañías aéreas".