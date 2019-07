Explota en la cama el iPhone 6 de una niña de 11 años

Kayla Ramos es una niña estadounidense de 11 años que ha podido sufrir graves daños por culpa de la explosión de su iPhone 6, producido en su casa en Bakersfield, California. La chica estaba sentada en su cama mirando un video con su móvil, y de pronto vio que saltaron chispas, tal y como lo relata en el canal estadounidense 23ABC: “Estaba sentada, tenía mi teléfono en la mano y luego vi chispas por todas partes y lo arrojé sobre una manta… Estaba justo aquí en la cama y el teléfono logró quemarla para hacerle estos agujeros”. El resultado de esto fue el incendio que se provocó en una parte del cuarto y la cama de Kayla.

Por su parte, la familia contactó con Apple para informarles sobre lo sucedido. La empresa tecnológica no perdió el tiempo e inició una investigación. Al mismo tiempo, envió a la joven un móvil que sustituyese a su desaparecido iPhone 6. A pesar de que todavía no hay una respuesta firme, la empresa quiso informar a la familia la importancia de tener un cargador original para los aparatos electrónicos de su firma ya que esos tipos de accidentes suelen ser por el sobrecalentamiento del cargador, que es más probable que se produzcan cuando éstos no son los originales, y también por la reparación en tiendas que no están autorizadas por la compañía.

No es el primer caso de este tipo con el que tiene que hacer frente la compañía. A comienzos de junio, un usuario denunció que su MacBook explotó mientras lo estaba usando. Unos días después, Apple pidió a los dueños de modelos MacBook Pro de 15 pulgadas adquiridos entre septiembre de 2015 y febrero del 2017 que cambiasen la batería por otra en cualquier tienda autorizada. Al parecer, los equipos producidos en esa época podrían tener un error en sus baterías.