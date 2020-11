Un experto de Oxford desvela cuándo cree que volverá la vida normal y es mucho antes de lo que esperabas

Todos, de una manera u otra, nos hacemos casi cada día esta pregunta: ¿Cuándo volveremos a la vida normal? ¿Cuándo podremos ir a un concierto, a una boda? ¿Cuándo podremos quitarnos las mascarillas? ¿Cuándo podremos visitar a nuestros padres y abuelos sin miedo?

Las respuestas a esta cuestión suelen ser pesimistas normalmente, y muchos expertos creen que el final de la pandemia aún se encuentra lejos y tendremos que acostumbrarnos a este modo de vida durante meses o años.

Por eso, ha sorprendido el optimismo de la respuesta que ha dado a esta pregunta el profesor de Medicina de la Universidad de Oxford Sir John Bell, que ha asegurado en la BBC que el final de esta pesadilla está más cerca de lo que creemos:

Sarah Montague: so do we now say with confidence that life should be returning to normal by Spring?

Professor Sir John Bell: Yes, yes, yes.



