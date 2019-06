DIRECTO | Al menos un muerto tras un accidente de helicóptero en Manhattan

21:00 Imágenes de la errática trayectoria del helicóptero

Un ciudadanos había grabado previamente el trayecto errático que realizaba el helicóptero momentos antes de colisionar en la Séptima Avenida de Nueva York

20:58 El Departamento de Bomberos confirma la muerte de al menos una persona en el accidente

#FDNY confirms a helicopter has crash-landed onto the roof of 787 7th Ave in Manhattan. The fire has been extinguished, and members continue to operate in response to fuel leaking from the helicopter. There is currently one fatality reported.