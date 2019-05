Estrangulan a una mujer embarazada para sacarle el bebé que llevaba dentro

La Policía de la ciudad norteamericana de Chicago, en el estado norteamericano de Illinois, ha encontrado en un cubo de basura el cadáver de una joven. La víctima, de 19 años de edad, habría sido asesinada por estrangulamiento por una mujer que pretendía extraerle el bebé que gestaba en su vientre, según ha informado el Chicago Sun Times. El cuerpo de la víctima presentaba una abertura en el vientre por la que habrían extraído al niño.

La víctima se había inscrito meses antes en un grupo de madres jóvenes en Facebook. A través de la red social, una mujer la habría contactado para ofrecerle ropa de bebé gratis. Así se habría ganado la confianza de la víctima, a la que presuntamente habría asesinado para robarle el bebé que estaba gestando.

La policía norteamericana encontró el cadáver de la víctima en el patio trasero de la casa de la presunta asesina. También hallaron al bebé recién nacido, que se encontraba en estado muy grave y había sufrido graves daños cerebrales. Las investigaciones han demostrado que el ADN del recién nacido coincidía con el de la mujer asesinada. El bebé se encuentra en estado muy grave y parece muy complicado que sobreviva.

Clarissa Figueroa, her daughter Desiree and boyfriend Piotr Bobak have been charged in the death of Marlen Ochoa https://t.co/Qp19hoHdLp pic.twitter.com/lHsZuMgY3q