Estas son las razones por las que se está retrasando el resultado de las elecciones de Estados Unidos

Han pasado ya tres días y aún no se sabe a ciencia cierta quién es el vencedor de las últimas elecciones legislativas de Estados Unidos. De todos modos, esto no es algo que sorprenda a los norteamericanos, y es que no es la primera vez que pasan días hasta que queda claro si la balanza finalmente cae del lado de los demócratas o de los republicanos. Ya en las presidenciales de 2020, la victoria de Joe Biden no pudo declararse hasta el sábado (las elecciones siempre son en martes), pero esta vez el resultado puede tardar aún más.

A estas alturas, tanto el Partido Republicano como el Demócrata tienen posibilidades de ganar tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Es cierto que los republicanos conservan cierta ventaja en la Cámara, pero se trata de un pequeño margen que no garantiza nada a fecha de hoy: 211-194 a favor de los republicanos, con 30 escaños pendientes de adjudicar. Ambos se encuentran por ahora lejos de rozar la mayoría de 218 escaños.

Por otro lado, en el Senado todo está abierto y mucho más apretado. Quedan cuatro escaños por asignar, y los republicanos necesitarían conseguir tres de esos cuatro para obtener la mayoría, que en este caso está en 51. Ahora mismo todo apunta a que la clave estará en el estado de Georgia, donde ninguno de los candidatos ha superado el 50% y será necesaria una segunda vuelta el 6 de diciembre. No sería la primera vez que Georgia es protagonista, ya que en 2020 fue el desempate de este Estado el que decantó el Senado, en aquella ocasión, del lado demócrata.

Pero, ¿por qué está tardando tanto el escrutinio? En primer lugar, hay que tener en cuenta que cada Estado regula el proceso electoral a su manera, no hay unas reglas comunes a todo el país. Además, esto no son solo unas elecciones legislativas. Se vota a la Cámara de Representantes en todo el país y el Senado en 34 Estados, pero también en muchos de ellos se vota al gobernador, al vicegobernador, al secretario de Estado, a jueces del Supremo estatal, fiscales, concejales, alcaldes, entre otros cargos estatales y locales. La cosa se complica porque las papeletas son únicas para todas estas votaciones diferentes y pueden ocupar varias páginas con decenas de casillas. Eso complica y retrasa bastante el escrutinio.

El voto por correo, clave en la demora de los resultados en algunos Estados

También hay diferencias entre Estados en cuanto al reglamento del voto por correo. En la mayoría de Estados se admiten solo las papeletas que lleguen antes de que cierren las urnas, pero hay Estados que las admiten días después siempre que estén selladas a tiempo. Es el caso, por ejemplo de Nevada. Luego existe otro caso, el de Arizona, en el que los votos por correo sí tienen que llegar antes del cierre del colegio electoral, pero se acumulan y no se empiezan a procesar y contar hasta el día siguiente de las elecciones. Otra complicación que cabe destacar es que no existe un procedimiento de verificación de esos votos por correo antes de que se emitan, es decir, una vez que llegan al colegio se comprueba que la firma coincida con la que está registrada.

Todos estos retrasos pueden ser el caldo de cultivo perfecto para lanzar bulos sobre la limpieza del escrutinio y acusaciones de fraude electoral, aunque no tengan base. El expresidente Donald Trump ya lo hizo en 2020 y este jueves ya ha empezado a sembrar la sospecha en su red social. Solo son unos pocos escaños, pero en estas legislativas lo de que “cada voto, cuenta” parece que va a tener más importancia que nunca.