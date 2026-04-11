Estados Unidos, Irán y Pakistán inician las conversaciones para buscar la paz en Oriente Medio

Este sábado han comenzado en Islamabad las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, con Pakistán como mediador. El objetivo es encontrar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra en Oriente Próximo, que se prolonga desde hace casi un mes y medio. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ha recibido a la delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente, JD Vance, y previamente se ha reunido con la comitiva iraní.

Las condiciones sobre la mesa

La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, ha puesto como condición un alto el fuego israelí en Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados por las sanciones. Una fuente iraní de alto nivel ha afirmado que EEUU ha acordado liberar 6.000 millones de dólares congelados en Qatar, una medida vinculada directamente a garantizar el paso seguro por el Estrecho de Ormuz.

Por su parte, la delegación norteamericana, en la que también se encuentran el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, llega a Islamabad con el mandato de exigir la reapertura del Estrecho de Ormuz y obtener garantías sobre el programa nuclear iraní. Trump ha advertido que, si no hay acuerdo, reanudarán la ofensiva militar en dos semanas.

Wang Shen / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto Varias personas pasan frente al centro de prensa para las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. Se espera que Estados Unidos e Irán negocien en Islamabad para poner fin a las recientes hostilidades en Oriente Medio.

Desconfianza y advertencias

A su llegada a la capital pakistaní, Qalibaf expresó la postura de su delegación: "Tenemos buena voluntad, pero no confiamos en Estados Unidos debido a las experiencias de las últimas conversaciones". El líder del Legislativo iraní ha denunciado que la experiencia previa con Washington ha estado "marcada por el fracaso y el incumplimiento de compromisos".

Tenemos buena voluntad, pero no confiamos en Estados Unidos debido a las experiencias de las últimas conversaciones"

En una línea similar, el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, ha supeditado el éxito del diálogo a las intenciones de Washington. "Si negociamos en Islamabad con representantes de 'Estados Unidos Primero', es probable alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes y para el mundo. Sin embargo, si nos enfrentamos a representantes de 'Israel Primero', no habrá trato", ha advertido.

Si negociamos en Islamabad con representantes de 'Estados Unidos Primero', es probable alcanzar un acuerdo"

EFE Un hombre armado monta guardia mientras una excavadora retira los escombros de un edificio parcialmente destruido por un ataque aéreo israelí, durante una visita de prensa organizada por la oficina de prensa de Hezbolá, en el barrio de Hay el-Sellom, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano.

Tensión en la región

Estas conversaciones se producen mientras la tensión no disminuye en la frontera norte de Israel. Este mismo sábado, al menos 10 personas han muerto en bombardeos israelíes contra el sur del Líbano. Esta ofensiva de Israel contra Hizbulá ha impactado gravemente en la población civil.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha afirmado en su red social Truth Social que "un gran número de buques petroleros completamente vacíos [...] se dirigen ahora mismo a Estados Unidos para cargar el mejor y más preciado petróleo". Y ha añadido con rotundidad: "Si no hay acuerdo, seremos capaces de terminar con esto de una manera u otra".

Mientras la diplomacia intenta abrirse paso en Islamabad, la situación internacional de Irán sigue siendo compleja en otros ámbitos, como demuestra la reciente negativa de la FIFA a su petición para el Mundial. El primer ministro paquistaní expresó "la esperanza de que estas conversaciones sirvan como un peldaño hacia una paz duradera en la región".