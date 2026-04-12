Estados Unidos e Irán terminan las negociaciones de Paz en Pakistán sin acuerdo y Vance da un ultimátum: "Es nuestra oferta final"

Fernando de Haro analiza la interrupción de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Pakistán

Tal y como ha avanzado en la mañana de este domingo el programa 'La Mañana Fin de Semana' con Fernando de Haro, la delegación de Estados Unidos ha abandonado Pakistán, donde estaban teniendo lugar las negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra. Los principales medios estadounidenses ya interpretan que las conversaciones entre ambas partes han fracasado, y el vicepresidente Gidi Vance, jefe de la delegación, vuela ya de vuelta a Washington.

Ha sido el propio Vance quien, pasadas las tres de la mañana hora española, anunciaba la falta de acuerdo. Tras 21 horas de negociaciones, el vicepresidente estadounidense comunicó que "la mala noticia es que no hay acuerdo, y es peor noticia para Irán que para Estados Unidos". Pese a todo, Vance quiso destacar como "buena noticia" la duración de las conversaciones.

Cruce de acusaciones

Según explicó Vance, el motivo por el que Estados Unidos ha abandonado la mesa de negociación ha sido "la falta de voluntad de Irán de llegar a un compromiso para no desarrollar su programa nuclear hasta tener listas armas nucleares". Washington asegura no haber visto "un compromiso firme para no desarrollar armas nucleares".

EFE El vicepresidente JD Vance (izq.) estrecha la mano del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif (der.) durante una reunión en Islamabad

Por su parte, la delegación iraní ha asegurado que las exigencias de Estados Unidos eran "excesivas", especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio. Curiosamente, y como destaca la agencia Reuters, en el cruce de acusaciones tras la ruptura no se ha mencionado el estratégico estrecho de Ormuz.

Un ultimátum sobre la mesa

Antes de marcharse de Pakistán, Gidi Vance ha dejado sobre la mesa una propuesta a modo de ultimátum, un método de negociación según sus propias palabras. Esta oferta final representa la última oportunidad para alcanzar un pacto y evitar una escalada mayor en el conflicto.

Es nuestra oferta final"

La reacción de Donald Trump no se ha hecho esperar, y fiel a su estilo, ha declarado a través de sus redes sociales: "Pase lo que pase, hemos ganado". Una afirmación contundente en medio de la incertidumbre generada por el fin del diálogo.

EFE Presidente de Estados Unidos Donald Trump

Pase lo que pase, hemos ganado"

Incertidumbre en la prensa internacional

La gran pregunta ahora es si las negociaciones están definitivamente rotas, y aquí la prensa internacional ofrece interpretaciones diversas. Medios como el diario El País o la agencia Associated Press hablan de una "interrupción de las negociaciones", sugiriendo que la puerta no está del todo cerrada.

Sin embargo, la prensa estadounidense es mucho más pesimista. Tanto The Washington Post como The New York Times aseguran en sus ediciones digitales que las negociaciones "han fracasado". En Europa, periódicos como Le Monde o el Corriere della Sera describen el fin de las conversaciones sin llegar a un veredicto claro.

Este desenlace choca con los anhelos de paz globales, como el reciente clamor del Papa León XIV desde el Vaticano: "¡Basta de la idolatría del dinero, basta de guerra!". Lo único claro es que el diálogo ha terminado en menos de un día, un contraste radical con los dos años de negociaciones que fueron necesarios para el anterior acuerdo nuclear con Irán, en un contexto sin un conflicto armado abierto.