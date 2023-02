Estados Unidos derriba el globo espía chino sobre el Atlántico

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han derribado el supuesto globo espía chino una vez estaba ya sobre aguas del océano Atlántico y después de atravesar todo el país de costa a costa, según han informado las autoridades estadounidenses. La CNN ha informado del derribo citando fuentes anónimas oficiales y ha explicado que el presidente Joe Biden ha dado personalmente su aprobación para el ataque sobre el aparato.

Efectivos de la Marina y de la Guardia Costera están disponibles por si fuera necesario para recuperar los restos, explicó un responsable de Defensa a la CNN momentos antes del derribo. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) había ordenado además el cese de la actividad en tres aeropuertos de la costa este de Estados Unidos y ha cerrado el espacio aéreo antes de la operación.

Varios portales de seguimiento de vuelos han informado de la presencia de aparatos militares a lo largo de la trayectoria del globo chino. Entre ellos hay dos aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135R, un C-130 Hercules. Los aviones de caza no suelen aparecer en estos portales de seguimiento. Este sábado el globo ha sido avistado en varios puntos de las Carolinas y continúa su trayectoria hacia la costa. De hecho, la Policía del condado de York, en Carolina del Sur, ha advertido a la población de que no disparen contra el globo.

?? BREAKING ??



UNITED STATES MILITARY HAS SHOT DOWN THE CHINESE SPY BALLOON OFF THE CAROLINA COAST#ChinaSpyBalloon#USA#China#Balloonpic.twitter.com/kckzw222LF