Españoles residentes en Irlanda "al rescate" de sus compatriotas

Un grupo de españoles residentes en Irlanda se han organizado para ayudar y facilitar el regreso de otros 1.000 compatriotas que han quedado atrapados en ese país a causa del coronavirus y han fletado un vuelo charter que el próximo día 15 volará a Madrid con unos 180 pasajeros a bordo, al menos 80 menores.

Estudiantes cuyos padres pensaron que estarían más seguros en Irlanda y les dejaron acabar el curso, universitarios de Erasmus que pensaron que "esto era una gripe", jóvenes que trabajaban como Au pairs a las que, al ver que la crisis se alarga, sus empleadores han pedido que se vayan, trabajadores cuyas empresas han cerrado por la pandemia y no tienen medios para seguir pagando su apartamento.

"Hay decenas de historias. Muchas muy complicadas, y todos se han quedado atrapados aquí; algo había que hacer", explica a Efe Karmele Matellán, propietaria de una academia de idiomas que lleva 20 años en Dublín y que ha conseguido "a base de miles de llamadas" contratar un vuelo chárter con destino a Madrid.

Alertada de que se estaban formando grupos en Facebook y WhatsApp, Matellán se puso en marcha para "intentar ayudar a toda esta gente varada y sin red familiar o de apoyo, que te hace sentir mucho más vulnerable y perdido".

Empezó llamando sin éxito a las aerolíneas y organizando una lista de personas interesadas en viajar, hasta que consiguió contactar con Empty Leg, una compañía de venta de billetes, que gestionó el flete de un avión con una empresa de charter privados, y "menos mal, porque yo soy una persona privada y no tengo ni los seguros necesarios, ni la responsabilidad fiscal", comenta.

Eso no le ha impedido que su teléfono haya circulado entre los españoles y sus familias, lo que ha resultado en "una avalancha de miles de llamadas de jóvenes angustiados y padres desesperados que llaman llorando desde España", una circunstancia que entiende perfectamente: "Si yo tuviera a mi hijo de 15 o 16 años atrapado en otro país también estaría medio histérica", dice.

Sus aliados los ha encontrado entre los organizadores los grupos de WhatsApp que, hasta el momento, se habían dedicado a organizar envíos masivos de mails a la embajada pidiendo ayuda y a recabar firmas de apoyo en Change.org. Con ellos ha formado un comité que espera que siga adelante organizando estos vuelos hasta conseguir que "el último español que quiera volver pueda hacerlo".

En la misma batalla está Jesús Cabello, un español afincado en Irlanda desde hace 10 años y que tiene una empresa dedicada a organizar cursos de estudios y estancias con familias irlandesas para españoles.

Una vez que el Ministerio de Exteriores dio por cerrado el esfuerzo por coordinar vuelos de retorno, Cabello vio que "quedaba muchísima gente atrás y no podía ser; alguien tenía que ponerse en marcha y ayudarles a volver", explica en entrevista con EFE este español que está intentando organizar vuelos adicionales para finales de mayo y junio.

"Hay grupos varados en casi todas las ciudades, da para llenar un montón de aviones", asegura Cabello, quien entiende que ayudar a retornar a toda esta gente "no es misión de la embajada, porque no es una emergencia, aunque sí muy angustioso".

Matellán es algo más crítica: el Ministerio de Exteriores organizó un vuelo y "se llevaron a unos 140 menores, pero eso es muy poco para lo que hay aquí; que yo tenga localizados, se dejaron al menos a 80 atrás. No sé cómo han podido dejar a tantos menores sin más apoyo", dice antes de reconocer que la embajada en Irlanda no puede ayudar porque "oficialmente no les dan la autorización de Madrid y extraoficialmente no puede meterse en este lío".

De hecho, ante la oleada de mensajes de petición de ayuda, la embajada y el consulado se limitan a responder: "Acusamos recibo de su correo y tomamos nota de su solicitud. Sin embargo, le recuerdo que sigue habiendo vuelos comerciales para retornar a España haciendo escala en Londres, París o Lisboa", como reza el mensaje recibido por decenas de jóvenes de uno de los grupos de WhatsApp.

"Esa no puede ser la solución", coinciden Cabello y Matellán, que explica que las aerolíneas ponen a la venta billetes para vuelos que se cancelan "una y otra vez, y hay mucha gente que no puede pasarse tres días perdido en el aeropuerto de Heathrow esperando a ver si hay suerte y a lo mejor entras en el próximo vuelo". EFE