¿Quiénes son los tres millonarios que viajarán de forma privada al espacio?

Será algo inédito; la primera misión espacial orbital totalmente privada. En realidad viajarán cuatro hombres, ya que tres son clientes y el último, el ex astronauta de la NASA, Michael López-Alegría, que hará las veces de comandante. El destino será la Estación Espacial Internacional y según The Washington Post, cada pasaje les costaría a estos turistas espaciales la astronómica cifra de 55 millones de dólares.

Axiom Space, la empresa que organiza el viaje con destino a la Estación Espacial Internacional, ha desvelado que el pasaje de la nave Crew Dragon que ha fletado para el viaje incluirá a Larry Connor, un empresario estadounidense de tecnología y bienes raíces de 71 años; Eytan Stibbe, empresario y ex piloto de combate israelí, segundo en su país en viajar al espacio; Mark Pathy, un inversionista y filántropo canadiense; y Michael López-Alegría, astronauta retirado de la NASA, de origen español, que registró casi 260 días en cuatro misiones anteriores.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.



Commander Michael López-Alegría



Mission Pilot Larry Connor



Mission Specialist Mark Pathy



Mission Specialist Eytan Stibbe



Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj