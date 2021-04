España y Túnez ofrecen "apoyo socioeconómico" a los tunecinos que retornen

España y Túnez trabajan con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para ofrecer apoyo a la reinserción socioeconómica de los migrantes irregulares tunecinos internados desde hace más de un año en Melilla que quieran regresar a su país de manera voluntaria.

Lo han hecho los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Arancha González Laya y Othman Jerandi, en una rueda de prensa conjunta tras analizar este asunto para encontrar una solución adecuada y expeditiva.

Unos 700 migrantes irregulares tunecinos se encuentran atrapados desde finales de 2019 en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrante (CETI) de Melilla, donde han solicitado asilo y ser trasladados a la península.

Sin embargo, España no reconoce la necesidad de asilo a los tunecinos por considerar -como ha explicado González Laya- que el suyo es un país democrático donde se respetan los derechos y libertades y por lo tanto no ha lugar, y Túnez no acepta la repatriación forzosa de sus nacionales.

En su reunión de este jueves, ambos ministros han acordado gestionar las cuestiones migratorias desde la cooperación para dar una respuesta a estos migrantes comenzando con los que quieren volver a su país voluntariamente.

Vamos a comenzar con los que desean volver, garantizando sus derechos, a través de la OIM, y lo haremos apoyando su reinserción socioeconómica a su vuelta a Túnez, ha detallado.

Por su parte, Jerandi ha precisado que vamos a tratar esta cuestión de la manera más adecuada y expeditiva, con el apoyo de la OIM para ver cómo pueden integrarse en el tejido económico y social de Túnez.

Muchos de los migrantes atrapados son personas que se han formado y que podrían iniciar start-ups o pymes, lo que les va a permitir otro tipo de vida y buscar la felicidad alli, ha subrayado.

Jeradi ha explicado que hay un un número importante de personas que desean regresar y que cuando las otras personas vean que las perspectivas son buenas, seguro que deciden volver de manera voluntaria.

Ambos han asegurado no conocer el número concreto de migrantes dispuestos a aceptar el retorno, pero sí saben que aumenta a medida que estos ciudadanos entienden que no habrá una posibilidad de permanecer de manera regular en nuestro país, ha precisado González Laya.

El ministro tunecino ha subrayado que esta es una cuestión que preocupa a su Gobierno, que busca una serie de soluciones adecuadas y rápidas para resolver el problema y sigue este expediente muy de cerca para llegar a solución cuanto antes de manera conjunta, lo antes posible, es una promesa que le hago desde aquí. EFE