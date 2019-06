España "no tiene ninguna razón para pensar" que Irán atacara a los cargueros

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado este viernes que España "no tiene ninguna razón para pensar" que Irán haya sido el responsable del ataque a dos petroleros estadounidenses en el estrecho de Ormuz, que ha provocado una escalada de tensión con Estados Unidos.

"No nos consta ningún hecho que así lo demuestre", ha asegurado Borrell en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Exteriores en el que ha subrayado la "extrema preocupación" por el aumento de tensión entre Estados Unidos e Irán.

Para Borrell, "es evidente que estamos en una situación muy delicada" ya que, como ha señalado "los conflictos bélicos, en muchas ocasiones, no comienzan no porque se quiera sino por que no se saben evitar" ya que "cualquier accidente, cualquier desliz" desencadena un conflicto.

Es por ello, por lo que la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini ha pedido "distensión, prudencia y contención" para evitar "cualquier escalada a una situación irreversible", ha señalado Borrell.

La semana pasada, Estados Unidos acusó a Irán del ataque a dos cargueros en el golfo de Omán cerca del estratégico estrecho de Ormuz, por donde cruza una quinta parte del petróleo mundial, y a solo unos 80 kilómetros de los Emiratos Árabes Unidos y Omán.

La tensión entre Irán y el país ha escalado en las últimas semanas, al punto que Washington ha decidido enviar más tropas y reforzar su despliegue militar de buques y misiles en el golfo Pérsico.