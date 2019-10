Errejón pide que Gobierno asuma medioambiente si los autonómicos no cumplen

El candidato de Más País-Equo a la presidencia del Gobierno central, Íñigo Errejón, ha pedido este sábado en Murcia a propósito del desastre ambiental del Mar Menor que el Ejecutivo central pueda actuar "subsidiariamente si los autonómicos no lo hacen cuando se trate de cuidar los recursos naturales".

Antes de intervenir en un mitin, ha contestado a preguntas de los medios de comunicación que será una de las iniciativas que su nuevo partido presentará en el Congreso de los Diputados si ocupa escaños tras las elecciones generales del 10 de noviembre.

Una segunda iniciativa parlamentaria nacional medioambiental será crear la figura de un defensor de las nuevas generaciones.

Debería ser, ha explicado, una institución civil publica al servicio del Estado, no del Gobierno, que vele por que las medidas de impacto medioambiental se contemplen antes de cualquier decisión urbanística o legislativa para garantizar que no vuelvan a ocurrir catástrofes ecológicas como la del Mar Menor, que arrojó toneladas de peces muertos por falta de oxígeno en sus aguas el sábado pasado.

"Que no se hagan solo informes y declaraciones de impacto medioambiental que ayuden a quienes toman las decisiones, sino que se adopten medidas de obligado cumplimiento", ha concretado.

En su opinión, hay que garantizar que una de las prioridades de España sea la protección de sus recursos naturales.

"Los jóvenes de todo el mundo salieron hace tiempo a decir que no tenemos un planeta B, y eso no es una cosa muy lejana que habla solo de osos polares a miles de kilómetros o de los plásticos que llegan a lugares muy lejanos, sino que afecta concretamente a nuestra tierra, a nuestros ríos, a nuestros mares".

En particular a la zona mediterránea, ha detallado, "una de las más privilegiadas de Europa que más va a sufrir el impacto del cambio climático si no lo afrontamos ya, lo que no es solo un conjunto de desafíos, sino también de oportunidades, pues hay mucho empleo verde por generar, mucha riqueza y muchos trabajos que se pueden crear en una transición ecológica con justicia social".

Y para eso, lo primero que hace falta es la capacidad de pensar en el país, no en las próximas elecciones, y garantizar un Gobierno progresista ya", a lo que contribuirán sus escaños si los logra, ha comentado, "pues si en España hay elecciones cada 6 meses, nunca podremos afrontar los retos .