Erdogan no asistirá a la COP26 y alega motivos de seguridad

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado este lunes que no asistirá a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), que se celebra en la ciudad británica de Glasgow, y ha alegado que se debe a diferencias con la organización en materia de seguridad.

Tras la cumbre del G20, que ha tenido lugar este fin de semana en Roma, Erdogan ha señalado que tenía previsto unirse al resto de líderes y viajar a la ciudad escocesa, si bien ha matizado ahora que los planes han cambiado debido a que "no se han cumplido los protocolos de seguridad solicitados" por Ankara.

En este sentido, ha lamentado que la parte británica no ha informado a Turquía "hasta el último minuto". "Es una cuestión que implica no solo nuestra seguridad sino la reputación de nuestros país", ha aseverado, según informaciones de la agencia de noticias Anatolia.

Asimismo, ha acusado a Reino Unido de "haber aprobado los protocolos de seguridad del resto de líderes del mundo, pero no el suyo". "Esto no concuerda con las prácticas diplomáticas y no vamos a aceptarlo", ha dicho.

Erdogan se suma así a otros líderes como el presidente chino, Xi Jinping, su homólogo ruso, Vladimir Putin, o el brasileño Jair Bolsonaro, que tampoco asistirán en persona a la cumbre.