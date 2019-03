Un equipo de críquet de Bangladesh sale ileso de los atentados de Nueva Zelanda

El equipo de críquet de Bangladesh escapó ileso al tiroteo ocurrido hoy en una de las dos mezquitas atacadas en la localidad neozelandesa de Christchurch, donde un hombre disparó contra los feligreses y causó un número indeterminado de víctimas.

"Nuestro equipo estaba de camino a la mezquita para celebrar la oración del viernes. El ataque ocurrió antes de que llegaran al lugar", dijo a Efe el director ejecutivo de la Junta de Críquet de Bangladesh, Nizamuddin Chowdhury.

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV