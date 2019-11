Envían a la frontera de EEUU con México un trozo del Muro de Berlín junto a una carta dirigida a Donald Trump

Un tramo del muro original que durante años partió en dos a Alemania, en el que se ha grabado una carta dirigida al presidente Donald Trump, llegó este sábado a la frontera estadounidense de California con México, específicamente a la demarcación que corresponde a San Diego y Tijuana.

La pieza de cuatro metros de alto y 2,7 toneladas fue presentada a solo unos pasos de la ciudad mexicana de Tijuana sin ser desmontada de la plataforma que la soporta, con la que recorrió más de 2.700 millas desde la capital estadounidense.

El pedazo de muro fue enviado originalmente a la Casa Blanca para entregarse el 9 de noviembre, cuando se cumplieron 30 años de la caída histórica del Muro de Berlín.

"Justo en el minuto en que hace tres décadas derrumbaban el muro (se entregó en EEUU)", explicó Marcos Cline Marquéz, uno de los encargados de traer la pieza a este país y productor ejecutivo del proyecto "El Muro en contra de Muros".

La Casa Blanca rechazó la pieza, pese a que el día anterior, en Berlín, la fundación donante informó en una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, quien se encontraba en esa ciudad, que el tramo había sido enviado al presidente Trump.

"Decidimos entonces llevar la pieza en un recorrido por lugares históricos de Washington, Distrito de Columbia, donde fue muy bien recibida por la gente, que se tomaba fotos, motivada por la fecha, cuando se cumplían los 30 años de la caída del Muro de Berlín", dijo por su parte Sergio Alcocer, de la empresa The Rest of The World, de Austin, Texas, encargada del traslado.

Tras consultas con la organización donante en Alemania, los encargados del proyecto en EEUU decidieron llevar la pieza a la frontera de California, lo más cerca posible de México.

"Traemos la pieza del Muro de Berlín, y esto coincide con todo este barullo por el posible juicio político al presidente, pero la carta escrita en el pedazo de muro no es una posición política sino un agradecimiento del pueblo de Alemania", destacó Alcocer.

La carta esculpida en la pieza dice que "por décadas, Estados Unidos jugó un papel mayor para derribar este muro. De John F. Kennedy a Ronald Reagan, los presidentes estadounidenses lucharon contra él".

"Nos gustaría entregar a usted una de las últimas piezas del fallido muro de Berlín, para conmemorar la dedicación de Estados Unidos en la construcción de un mundo sin muros", agrega la misiva a Trump.

La organización de "El Muro en contra de Muros" decidirá algún lugar para que la pieza quede permanentemente a la vista del público, indicó Marcos Cline Marquéz.

En la frontera de San Diego fue ubicada temporalmente este sábado junto a una de las bardas fronterizas paralelas, hasta donde pudo acceder la prensa.

El trozo estuvo abierto al público sólo hasta las 14:00 hora local de este sábado en 3260 Monument Road, en San Ysidro, California.