Un grupo de investigadores ha descubierto una sorprendente ciudad en Israel de hace 5.000 años, cuyas dimensiones y población han sorprendido a los investigadores. Así lo ha anunciado la Autoridad de Antigüedades del país hebreo, que ha explicado que la conocida como "Nueva York de la Edad de Bronce" era una de las ciudades más grandes del mundo en su época.

“Tenemos aquí una construcción urbana enorme, planificada, con calles que separan zonas residenciales y espacios públicos”, ha asegurado Yitzhak Paz, uno de los arqueólogos que ha participado en el asombroso descubrimiento.

Gigantic Prehistoric City Found in #Israel During Roadworks

En Esur, with its monumental temple and huge population, was vastly bigger than anything thought possible in the Southern Levant 5,000 years agohttps://t.co/5S8ABIjPoJ pic.twitter.com/Akef0q2pTV