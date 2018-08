Encuentran un calamar de más de cuatro metros en la playa

Sucedió en Nueva Zelanda. Tres hermanos fueron a pasar el día a una playa de la ciudad de Wellington. Su principal objetivo era pasar la mañnaa pescando con arpón, buceando en las cálidad aguas. Pero con lo que se toparon, due tan increíble como inesperado. No se recuerda haber visto algo igual en imágenes: un calamar gigante de cuatro metro de largo apróximadamente muerto en la orilla, pero en perfecto estado. Todo hace indicar que habría llegado hasta ahí pocas horas antes.

Los hermanos son Daniel, Jack y Matthew Aplin, tres fanáticos del buceo que no dudaron en sacarse numerosas fotos con este molusco. En la página de Facebook, Ocean Hunter, se pueden ver todas las imágenes que sacaron, ya que es una empresa con la que colabora Daniel.

El propio Daniel lo contaba en el diario neozelandés Herald "Después ir a bucear, volvimos y obtuvimos una cinta métrica que medía 4,2 metros de largo", le dijo al Herald. Un portavoz del Departamento de Conservación dijo que probablemente era un calamar gigante, no un calamar colosal.

Aplin y sus hermanos habían visto algunos tiburones mientras buceaban en la zona, pero nunca antes habían visto un calamar masivo. Dijo que parecía haberse encogido mientras se alejaban y no parecía tener señales de que hubiera sido atacado por otro animal.

"Estaba bastante limpio, no había nada importante. Había un arañazo en la parte superior de la cabeza, pero más pequeño que un encendedor, muy pequeño, no creo que eso sea lo que lo mató", dijo. Los hermanos no estaban seguros de a quién llamar y finalmente decidieron contactar a un amigo de Niwa, quien organizó la recolección del calamar, dijo Aplin. Para cualquiera que se pregunte, el calamar le trajo buena suerte al trío, terminando el día con una bolsa de paua y pez mantequilla.