El emotivo vídeo de un repartidor que ha conmovido a internet

Colocar cámaras en las puertas de los domicilios que puedes visualizar automáticamente en tu móvil cuando alguien se acerca a tu casa se ha convertido en una costumbre en los Estados Unidos para intentar mejorar la seguridad en un país con una gran criminalidad y una alta tasa de homicidios.

Pero a veces, este hábito puede traernos también una sonrisa, como en el caso de este bonito vídeo que ha arrasado en las redes sociales.

En él, se ve cómo el repartidor se aproxima a la puerta a depositar un paquete y, al darse cuenta de las flores que hay puestas como adorno en la entrada de la casa, se agacha para olerlas rápidamente antes de marcharse y seguir con su tarea de reparto.

El vídeo ha sido compartido más de 300.000 veces y acumula más de 650.000 'me gusta' en twitter, y ha provocado muchas respuestas positivas en internet.

This was the most wholesome thing i have seen in a long time

"Esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo", dice en este mensaje Amanda.

"La misma energía", dice Daniel Ignacio, compartiendo este gif del Pokémon Squirtle.

Warms my heart, so pure and cute. I hope he has the happiest best life possible ❤️