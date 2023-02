El emotivo rescate de la UME a una madre y sus dos hijos cuatro días después del terremoto

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados en Turquía han rescatado este viernes con vida a un niño y a una niña y a su madre cuatro días después del fuerte terremoto que se registró el pasado lunes en Turquía y en Siria.

Así lo ha avanzado la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su participación en el acto de la firma del documento de cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Jaén al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) destinados al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), y del convenio para la creación de la Cátedra Cetedex entre la Secretaría de Estado de Defensa y la Universidad de Jaén.

Vídeo





De este modo, aprovechando su intervención en este acto, la ministra ha explicado que estaba "pendiente" de una noticia que le acababan de comunicar por teléfono, y que era que, "en este momento, los hombres y mujeres de la UME que están en Turquía en ese drama tan terrible que están viviendo" como consecuencia del terremoto, "acaban de rescatar con vida a un niño y a una niña, y están a punto de rescatar a la madre".





"Cuando he hablado con los que están allí no he dejado de emocionarme, y quería compartir aquí esa emoción con todos ustedes", ha abundado la titular de Defensa, quien, al hilo de este episodio, ha reivindicando "el valor de las emociones", defendiendo que "en la política, como en la vida, es importante sentir y tener emociones", y ha valorado como "especialmente importante" el día de este viernes por esta "primicia" que ha adelantado en este acto en Jaén.

Margarita Robles ha subrayado que, "una vez más, se pone de relieve cómo la solidaridad mueve el mundo", y ha destacado, en su condición de ministra de Defensa, "el esfuerzo que hacen los hombres de nuestras Fuerzas Armadas en cualquier momento, lugar y situación", y en esa línea ha puesto de relieve que los efectivos de la UME están "echando horas y horas sin dormir" con "operaciones muy laboriosas".

Ha añadido que, "cuando se marcharon para Turquía" esos efectivos, ella "les decía que el hecho de salvar solo una vida ya es suficiente", y ha subrayado que, "desde luego, están ayudando", algo que "hoy se plasma en esto", según ha subrayado antes de concluir valorando como "una buena noticia" este rescate "dentro del drama y el terrible dolor que supone ese terremoto".