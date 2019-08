Emotiva sorpresa para un hombre que quedó viudo en el tiroteo de El Paso y pensaba que iría solo al entierro

Esta historia nos ha llegado hasta el alma, porque su protagonista puede decir lo que es vivir en comunidad. Todos tenemos vecinos, pero hemos llegado a ese punto en el que no nos conocemos. Antiguamente esto no sucedía. Antes, la comunidad en la que vivías era tu vida. Sin embargo, el auge de las grandes ciudades y sobre todo, de las redes sociales, convirtieron a los vecinos en verdaderos extraños. No obstante, Antonio puede presumir de formar parte de una comunidad en la que no se deja a nadie solo. El hombre se quedó viudo el pasado 3 de agosto. Su mujer, con la que llevaba 22 años viviendo, fue una de las víctimas del tiroteo en El Paso, en Texas. Solo se tenían el uno al otro, y ahora Antonio se ha quedado sin nadie. O eso creía él. La empresa funeraria, al ver que nadie asistía con el viudo al velatorio, hizo un llamamiento en Facebook para acompañarle y la respuesta fue brutal. Miles de personas se acercaron hasta el tanatorio y terminaron por desbordar el recinto. Llegaron de todo El Paso, incluso se ha sabido de una familia de Arizona que condujo durante 4 horas para poder asistir. A veces no es que estemos solos, es que nos aislamos y eso es lo peor que podemos hacer. Hay que salir y pedir ayuda. Antonio lo hecho y ha descubierto que muchos desconocidos están dispuestos a ayudarle en estos duros momentos. Esto es hacer comunidad.