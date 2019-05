Elecciones a la Eurocámara: qué se elige y qué está en juego el 26 de mayo

El próximo 26 de mayo se elige a los representantes del Parlamento Europeo. En total, son 751 los miembros de la Eurocámara que serán los encargados de decidir los temas más importantes que conciernen a la comunidad europea. Su mandato se extenderá 5 años, hasta 2024. Cabe remarcarse que es el único organismo de carácter europeo cuyos representantes se eligen de forma directa. Un órgano también conocido como Eurocámara o Cámara Europea, que ejerce el poder legislativo junto a la Comisión Europea y el Consejo de la Unión. El actual Presidente del Parlamento Europeo es el diputado italiano Antonio Tajani.

Cada país elige a sus representantes en función de su volumen de población. Los electores sólo deben ser mayores de edad y residir o tener nacionalidad de alguno de los países miembors. En caso de ser diferentes, sólo podrán votar en uno. En 2009 ejercieron este derecho 375 millones de europeos.

Los representantes concurren de manera individual bajo las siglas de los partidos de cada país, pero suelen aliarse, formando grupos, para sacar adelante distintas medidas con los partidos políticos europeos con los que mantienen mayores semejanzas ideológicas. Estos grupos deben tener, como mínimo, 25 candidatos y estar representados una cuarta parte de los Estados miembros para contar con financiación del Parlamento Europeo.

Los grupos que hasta hoy conforman la Eurocámara, ordenados de más a menos representantes son entre otros: Partido Popular Europeo (217 escaños), Socialistas y Demócratas (186), Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (68), Conservadores y Reformistas Europeos (75), los Verdes-Alianza Libre Europea (52), Izquierda Unitaria Europea-Izquieda Europea (52).

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA UNIÓN EUROPEA EN 2019

REINO UNIDO

Continúa la incertidumbre en Reino Unido. El liderazgo de Theresa May vuelve a estar en cuestión, puesto que la celebración en el Reino Unido de estos comicios evidencia el fracaso en la tarea de materializar el Brexit. El escenario predilecto del Gobierno de May es ejecutar la salida de la Unión Europea (UE) antes de julio, de modo que los 73 eurodiputados británicos que serán elegidos el próximo día 23 no tendrían que llegar a ocupar siquiera sus asientos en la Eurocámara, puesto que hasta ese mes no se constituye.

Aunque la salida británica de la UE aún no ha tenido lugar, la necesidad de hablar de un futuro de 27 miembros y de una agenda "positiva" para la Unión es "más urgente que nunca". Así lo cree el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien hizo este martes 7 de mayo un balance adelantado de su mandato. A su juicio, cometió errores en la campaña previa al referéndum británico sobre el Brexit, ya que considera que debió involucrarse para desmentir los bulos que se difundieron sobre la UE. "Fue un error no interferir, porque hubiéramos sido los únicos en desmentir las mentiras que circularon. Me equivoqué al quedarme callado en un momento importante", señaló Juncker.

CATALUÑA

Ya a principios de 2019 se refirió a la crisis catalana en el propio Parlamento Europeo. Sánchez recordó a los eurodiputados que el 52 por ciento de los catalanes apoyó a fuerzas no independentistas en las anteriores elecciones regionales frente a un 48 por ciento que sí las votó, y recalcó por eso es porque hay una mayoría social - aunque no sea parlamentaria - que no quiere la independencia.

Por eso, entonces, insistió en que el independentismo debe abrir un "diálogo sincero" con esa mayoría social que no quiere la separación. "Cataluña debe hablar con Cataluña y España debe facilitar ese diálogo de las dos dimensiones", apuntó.

La líder de los Verdes europeos, Ska Keller, en la primera ronda de intervenciones de jefes de grupo, reclamó por entonces a Sánchez que encuentrse "una solución política y democrática" para la crisis catalana y también "para las personas que están en prisión". ERC está inscrito en el grupo de Keller, quien pidió "diálogo sincero" y "buena voluntad" a ambas partes para desencallar el contencioso.

Ahora con la conformación del nuevo Gobierno español en proceso, la crisis de Cataluña y su gestión sigue siendo una incógnita para Europa.

GRECIA

En Grecia, mientras tanto, el Parlamento iniciará el debate sobre el voto de confianza al Gobierno solicitado por el primer ministro, Alexis Tsipras, a menos de tres semanas de las elecciones municipales y europeas, y con las encuestas muy favorables a la oposición conservadora. Se espera que Tsipras aproveche para hacer un balance de su gestión y presentar algunos nuevos alivios sociales.

CRISIS MIGRATORIA

La afluencia de inmigrantes que llegan a través del Mediterráneo a Europa sigue suponiendo una cuestión clave para Europa. La solución efectiva que satisfaga a los países receptores y que preserve los derechos humanos aún no ha llegado. En esta tesitura, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha elaborado siete propuestas ante las próximas elecciones europeas del 26 de mayo para que la Unión Europea (UE) lidere la protección de los refugiados "dentro y fuera del continente" y ésta se mejore.

En el acto 'Diálogo sobre refugio en Europa. Perspectivas políticas y responsabilidad colectiva en una UE en divergencia' celebrado en Madrid, la organización ha reivindicado "una respuesta común" de los países para gestionar la llegada de personas "de manera humana, segura y ordenada". Según ha argumentado, esta respuesta "beneficia" tanto a los Refugiados como a las comunidades que los acogen.

Asimismo, ha reclamado más apoyo a países fuera del continente con el objetivo de "reducir el número de travesías peligrosas y ayudar a los refugiados a encontrar oportunidades que les permitan, no sólo sobrevivir, sino prosperar".