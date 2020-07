EEUU supera la barrera de los cuatro millones de contagios por coronavirus

Estados Unidos ha superado este jueves la barrera de los cuatro millones de contagios por coronavirus, en medio del incremento de los casos en varias zonas del país y las críticas al presidente, Donald Trump, por la gestión de la pandemia.

Según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins en su página web, el país norteamericano ha confirmado hasta la fecha 4.007.859 contagios, con 143.846 fallecidos, por lo que se sitúa como el país más afectado por la COVID-19 en cifras totales.

El estado más afectado del país sigue siendo el de Nueva York, con 409.697 casos y 32.594 fallecidos, si bien en las últimas semanas el foco de la epidemia se ha trasladado hacia otras zonas del país como California y Florida.

Así, California figura en estos momentos como el estado con más casos, con 421.857, si bien la cifra de muertos es de 8.053, muy por debajo de la de Nueva York. Por su parte, Florida ha confirmado 389.868 contagios y 5.518, según los datos de la citada universidad.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), recogen en su página web los últimos datos actualizados el miércoles, cuando había 3.952.273 casos y 142.755 víctimas mortales.

Trump achacó el miércoles a las protestas contra el racismo surgidas tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la Policía del aumento de casos de coronavirus que experimenta el país norteamericano.

"Hay muchas causas probables para el aumento en los casos de infección", dijo, antes de añadir que "los casos comenzaron a crecer entre los jóvenes estadounidenses poco después de las protestas, que presumiblemente desencadenaron una relajación más amplia de los esfuerzos de mitigación en todo el país".

Otra de las probables causas a las que se refirió es un "incremento sustancial" de los viajes entre regiones de Estados Unidos, "reuniones en vacaciones como el Día de los Caídos y los jóvenes que se congregan de forma estrecha en bares y, probablemente, en otros lugares".

"Quizá las playas", continuó, antes de deslizar la situación de la pandemia en México, país con el que comparte frontera. "También compartimos una frontera de 3.000 kilómetros con México y sabemos muy bien que los casos están aumentando (allí)", arguyó.

El propio mandatario afirmó el martes que la pandemia de coronavirus en el país "probablemente empeorará antes de mejorar". "Es algo que no me gusta decir de la situación, pero es lo que es", remachó.

TRUMP CANCELA LA CONVENCIÓN REPUBLICANA EN FLORIDA

Entretanto, Trump ha anunciado la cancelación de las actividades de la Convención Nacional Republicana en la ciudad de Jacksonville, Florida. Por su parte, los eventos en Charlotte, Carolina del Norte, siguen en pie.

El mandatario ha justificado su decisión argumentando que pretende proteger a los estadounidenses porque "no hay nada más importante en nuestro país que mantener a nuestra gente segura".

"El momento para este evento no es el correcto. Simplemente no está bien", ha indicado en rueda de prensa, según ha informado la cadena de televisión CNN. "Para tener una gran convención, no es el momento adecuado", ha insistido.

No obstante, Trump ha asegurado que aún pronunciará un discurso en la cita, pero que será de "forma distinta". "Creo que vamos a hacerlo bien", ha señalado.

Al principio de la pandemia de coronavirus, el presidente estadounidense presionó al Comité Nacional Republicano para buscar un nuevo emplazamiento para que la convención se celebrara en persona, después de que el gobernador de Carolina del Norte, el demócrata Ray Cooper, se opusiera a que se celebrara allí un evento masivo.