EE.UU pone en busca y captura a un ministro de Maduro

El Gobierno de Estados Unidos ha incluido este miércoles al vicepresidente de Economía y ministro de Industria Nacional de Venezuela, Tareck El Aissami, en su lista de los fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"¿Ha visto a este prófugo, entre los más buscados? El antiguo vicepresidente de Venezuela está siendo buscado por ICE por narcotráfico internacional", ha dicho el organismo a través de su cuenta en Twitter.

#MostWantedWednesday Have you seen this #mostwanted #fugitive? He's wanted for international narcotics trafficking. https://t.co/mH0f1lVG0Q pic.twitter.com/cHmCEK5Vmt