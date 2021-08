EEUU enviará a México 8,5 millones de vacunas contra la covid-19

Estados Unidos enviará a México 3,5 millones de vacunas anticovid de Moderna y hasta 5 millones de vacunas de AstraZeneca, lo que suman 8,5 millones de dosis, informó este martes el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.



"Se comentó ayer que va a enviar Estados Unidos a México 3,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que está por ser validada por Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), y hasta 5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca", declaró el canciller durante la rueda de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador.



El acuerdo fue cerrado el lunes durante una conversación telefónica entre López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la que se abordó la crisis migratoria y la posible reapertura de la frontera común, parcialmente cerrada desde el inicio de la pandemia de covid-19.



El presidente López Obrador agradeció este martes el gesto, pero admitió desconocer si estos 8,5 millones de vacunas de Estados Unidos serán donadas o México tendrá que pagarlas.



"Pienso que sí van a ser donadas. Con esto vamos a seguir avanzando en la vacunación. Son acciones humanitarias, gestos de solidaridad, lo mismo estamos haciendo nosotros con otros países", expresó el mandatario.



Por su parte, Ebrard dijo que la fecha de llegada de estas vacunas todavía no esta confirmada, pero aseguró que aterrizarán a México "muy pronto, es decir, en el mes de agosto".



México se convirtió en abril en el primer país del mundo que recibió vacunas fabricadas en territorio estadounidense y desde entonces Estados Unidos le ha entregado 2,7 millones de vacunas de AstraZeneca y 1,35 millones de las de Janssen.



El secretario mexicano de Relaciones Exteriores aseguró que durante la conversación del lunes Kamala Harris expresó su "respaldo" a la estrategia de vacunación del Gobierno mexicano.



La conversación entre López Obrador y la vicepresidenta estadounidense versó sobre el combate a la pandemia, la reapertura de la frontera común y la crisis migratoria.



La llamada fue la antesala de la visita de este martes a México de una delegación de funcionarios de Estados Unidos formada por el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan; el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas; el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, y el encargado de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, entre otros.



"No es usual un contacto tan frecuente, pero lo vemos muy positivo y habla de la intensidad y capacidad de diálogo de ambos países", expresó Ebrard.



El canciller dijo que abordarán la "estrategia" de la Casa Blanca ante los flujos migratorios y el desarrollo de la región, y también hablarán sobre la reapertura de la frontera común, una demanda insistente del Gobierno mexicano.



México aceleró en junio la vacunación de los municipios fronterizos del norte del país para poder reabrir la frontera, cerrada a los viajes no esenciales desde marzo de 2020, pero el avance de la variante delta del coronavirus ha impedido hasta ahora un acuerdo al respecto.