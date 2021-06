EE.UU. aprueba un nuevo tratamiento para frenar el alzheimer en sus primeras fases

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos ha aprobado aducanumab, comercializado como 'Aduhelm' por Biogen, para el tratamiento del Alzheimer, utilizando la vía de aprobación acelerada, reservada para los medicamentos para enfermedades graves o potencialmente mortales que ofrece una ventaja terapéutica significativa sobre los tratamientos existentes.

"La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad devastadora que puede tener un impacto profundo en la vida de las personas diagnosticadas con la enfermedad y de sus seres queridos", ha explicado Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA--. Las terapias disponibles actualmente solo tratan los síntomas de la enfermedad, y esta opción de tratamiento es la primera terapia que se enfoca y afecta el proceso de la enfermedad subyacente del Alzheimer. Como hemos aprendido de la lucha contra el cáncer, la vía de aprobación acelerada puede llevar las terapias a los pacientes más rápidamente y, al mismo tiempo, estimular más investigación e innovación".

Según resalta la FDA en su comunicado, 'Aduhelm' es el primer tratamiento de su tipo aprobado para la enfermedad de Alzheimer y el primer tratamiento nuevo aprobado para el Alzheimer desde 2003, así como la primera terapia que se dirige a la fisiopatología fundamental de la enfermedad.

Los investigadores evaluaron la eficacia de 'Aduhelm' en tres estudios separados que representan un total de 3.482 pacientes. Se trató de estudios de rango de dosis doble ciego, aleatorizados y controlados con placebo en pacientes con Alzheimer y los que recibieron el tratamiento tuvieron una reducción significativa de la placa beta amiloide dependiente de la dosis y el tiempo, mientras que los pacientes del grupo de control de los estudios no tuvieron reducción de la placa beta amiloide.

