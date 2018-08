Edil de En Marea anuncia acciones penales tras publicarse que se quitó multa

Un concejal de En Marea en Santiago de Compostela, Xan Duro, responsable de Seguridad Ciudadana y Tráfico, iniciará acciones legales tras publicarse erróneamente que se había quitado una multa por exceso de velocidad de 400 euros.

"No he sido multado ni denunciado" y "es materialmente imposible retirarme una multa que nunca he tenido", ha señalado hoy en rueda de prensa ante el revuelo mediático que ha creado este caso, que se debe a un error en el procedimiento administrativo.

Con él ha comparecido Natalia Zunzunegui, delegada territorial de SCI, la empresa que gestiona este tipo de infracciones, y ha indicado que el verdadero autor de la infracción es un ciudadano extranjero sin datos de identificación en España.

La infracción se cometió hace un año, por lo que había llegado ya a la vía ejecutiva, pero al no haber referencias suficientes para su cobro (por tratarse de un ciudadano extranjero), el propio concejal firmó su anulación, junto a otros muchos expedientes.

Pero en el citado expediente se produjo un error en el nombre: aparecía el suyo -y no el del verdadero infractor- debido a la confusión entre "Don" y el tratamiento de cortesía "Don Xan Duro", pero no así el DNI y la matrícula asociada, detalle del que no se percató el edil.

No obstante, la información errónea se publicó, ha dicho, tras una filtración.

El propio edil ha aceptado este error de transcripción, del cual avisó a la prensa que se hizo eco y ahora irá a la sede del PP a entregar en mano el expediente, pues cree que este partido ha amplificado el eco de una noticia que no es real.

En lo que respecta a la denuncia, ha anticipado que más adelante sustanciará contra quién va dirigida, algo que no ha querido desvelar por ahora, y el alcalde, Martiño Noriega, que ha estado a su lado en esta conferencia ante los medios, ha subrayado: "No hubo denuncia ni sanción" y en caso de existir, "nunca se la habría quitado".

De hecho, ha contado que incluso llegaron a hacer un rastreo y descubrieron una multa a Xan Duro en 2002, que "evidentemente" abonó.

"Pongo la mano en el fuego, que no nos quiten la honorabilidad", ha clamado Noriega, y ha agregado que el daño causado es irreparable y que por ello se exigirán las responsabilidades correspondientes por vía judicial.