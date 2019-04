El pasado mes de agosto, una de las integrantes del mítico grupo británico Spice Girls Melanie Janine Brown, más conocida como Mel B, anunció que ingresaría en una clínica de rehabilitación porque sufre trastorno por estrés postraumático (TEPT).

La cantante aseguró, en un comunicado, que los últimos meses han sido "increíblemente difíciles" para ella y que ha estado bebiendo alcohol para "anestesiar" su dolor emocional.

La artista de 43 años relató que estar enfrascada en la escritura de su libro "Burtally Honest" (Brutalmente Honesta) le ha hecho recordar situaciones "traumáticas". En especial, indicó, el divorcio en 2017 de su marido, el productor Stephen Belafonte, al que llegó a acusar de supuestos abusos sexuales y físicos, y la muerte de su padre, en marzo de 2017.

"A veces es demasiado difícil lidiar con todas las emociones que siento. Pero el problema nunca ha sido sobre sexo o alcohol, está debajo de todo eso", señaló.

La cantante, madre de tres hijas de 19, 11 y 6 años, perdió en 2017 una demanda judicial en Estados Unidos contra su ya ex marido y se vio condenada a pagarle 270.000 dólares (230.600 euros) por los costes legales, además de 3.000 dólares (2.560 euros) al mes por la manutención de sus dos hijas en común.

"Estoy trabajando para convertirme en una mejor versión de mí misma por mis hijas, mi familia y las personas que me han apoyado en mi vida", declaró, al tiempo que confirmó que el centro de rehabilitación en el que ingresará se encuentra en el Reino Unido.

Melanie Janine Brown alcanzó la fama en la década de los noventa al formar, junto con Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Emma Bunton la exitosa banda femenina Las Spice Girls, que llegó a vender 55 millones de discos en todo el mundo.

En su autobiografía 'Brutally Honest', la artista se sincera sobre cosas que nunca antes había contado.

Lo primero que relata son los dos intentos de suicidio que tuvo. El primero, cuando tenía 14 años, después de robar píldoras que encontró en algún lugar de su casa; y el segundo hace muy poco, tras meterse en la boca “10, 20, 50 pastillas...”. Mel B casi consigue acabar con su vida.

“Atrapada en el vicio de mi propia imagen de celebridad, todas las sonrisas de fuera, en el interior eran miseria y baja autoestima. Siempre diciendo al mundo lo feliz que era, cuando en realidad todo lo que quería era gritar para pedir ayuda”, detalla.

Melanie Brown saltó nuevamente a la polémica cuando declaró haber tenido relaciones íntimas con su compañera en el grupo, la pelirroja Geri Halliwell. "Ella va a odiarme por esto, porque ella es muy elegante, tiene su casa de campo y a su marido, pero es un hecho. No fue algo serio, solo fue algo que sucedió. Nos reímos y ya, eso fue todo", reveló.

También dedicó parte de su biografía al consumo de drogas y a la adicción al sexo que tenía. "No estoy orgullosa de haber consumido cocaína, pero no puedo decir que no me ayudaba por las mañanas tener una línea del polvo".

La cantante confiesa que “el polvo” salía de su bolsa y llegaba a su nariz, una línea tras otra. “La cocaína solo hacía peor mi depresión y estaba constantemente ansiosa”, lamentaba.