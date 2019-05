Dos detenidos por la muerte de dos niños y otros cuatro hospitalizados en el Reino Unido

Un hombre de 37 años y una mujer de 34 han sido detenidos como sospechosos de asesinato por la muerte de dos niños de 13 y 14 años y la hospitalización de otros cuatro por un "incidente grave" del que no se conocen detalles ocurrido este viernes en Sheffield (Inglaterra), informó la Policía.

Two children taken to hospital this morning (Friday 24 May), following reports of concern in the Shiregreen area have sadly died. Update can be found on our website-https://t.co/jbgcjCzPJX pic.twitter.com/HCeAnWzQD1