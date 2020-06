Donald Trump le pregunta a la NFL si ahora insinúa que estaría "bien" arrodillarse durante el himno

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró irónico este domingo con la NFL, a la que insinuó que si ahora vería "bien" que los jugadores se arrodillen durante el momento del himno en señal de protesta por la muerte a causa de la brutalidad policial de George Floyd, ciudadano de raza negra, en contraste con lo sucedido hace cuatro años con Colin Kaepernick.

"¿Podría ser remotamente posible que en la declaración de paz y reconciliación bastante interesante de Roger Goodell estuviera insinuando que ahora estaría bien que los jugadores se arrodillen, o no se pongan de pie, durante el himno nacional, y por lo tanto, no respetan a nuestro país y nuestra bandera?", escribió Trump en su perfil oficial de 'Twitter'.

Este mensaje del mandatario llega después de que Roger Goodell, comisionado de la NFL, admitiese el fin de semana que la liga se equivocó al no apoyar activamente las protestas pacíficas de sus jugadores contra la injusticia racial.

Hay que recordar que la NFL vivió una controversia a nivel nacional hace cuatro años con la protesta por este mismo asunto que ejerció el entonces 'quarterback' titular de San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, que comenzó a hincar su rodilla derecha en el momento del himno en 2016.

Esa posición entonces no fue del todo bien vista por Goodell, que parece haber cambiado en esta ocasión. "Nosotros, la NFL, admitimos que nos equivocamos por no haber escuchado a los jugadores antes, y alentamos a todos a protestar pacíficamente. Nosotros, la Liga Nacional de Fútbol, creemos que las vidas negras importan. Sin jugadores negros no habría NFL", dijo Goodell sin mencionar a Kaepernick, que está sin equipo desde el final de aquella temporada.