División en la comunidad rusa de la Costa del Sol por el origen del conflicto

La comunidad rusa de la Costa del Sol está en contra de que la resolución al conflicto ruso-ucraniano pase por la guerra, pero refleja división en cuanto a los motivos que lo originan; mientras unos no comprenden qué ha llevado a Rusia a atacar Ucrania, otros señalan a Europa y a la OTAN por provocar y mantener armas en la frontera.

Sin palabras y en estado de 'shock' se han quedado muchos rusos cuando este jueves conocían la noticia del ataque de su ejército a la vecina Ucrania, ha indicado a EFE el empresario ruso afincado en Marbella Sergei Sinitskine, que ha insistido en que están muy tristes ante esta situación y sorprendidos por la decisión de su líder.

Lo que ha ocurrido en Ucrania no tiene lógica, ni explicación y no entendemos qué pasa, ha comentado Sinitskine, uno de los 2.800 ciudadanos de origen ruso empadronados en esta ciudad de la costa malagueña, que esperaba que el conflicto se hubiese resuelto de manera más humana y que no puede evitar su preocupación por familiares y amigos que tiene en Rusia.

Otros rusos afincados en esta zona como la también empresaria Elena Andreeva ha asegurado que prefiere mantenerse neutral, si bien considera que Europa debería evitar provocar a Rusia, mantenerse al margen y no intervenir en un conflicto entre hermanos que no beneficia a nadie.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Ruso Parlantes Nash Dom, Svetlana Ciliuta, ha explicado a EFE que esperaban y confiaban en que, como habían asegurado las autoridades rusas, no hubiese ataque y ha manifestado su disconformidad con el uso de las armas.

Las cosas se hubieran podido hacer de otra manera, con diálogo y de modo pacífico, ha precisado Ciliuta, que insiste en que están por la paz y, aunque no dan la razón a Rusia en lo que al ataque se refiere, entiende los motivos que han llevado a este país a actuar de esta manera, al tiempo que señala a la OTAN por regar de armas la frontera.

Desde Nash Dom han querido expresar su solidaridad con el pueblo ucraniano y, aunque no se quieren posicionar a favor de nadie, consideran que la guerra no es la manera de resolver el conflicto. EFE

