El director de la CIA confirma que EEUU está seguro de que China baraja proporcionar armas letales a Rusia

El director de la CIA, William Burns, ha confirmado que Estados Unidos está "seguro" de que China está considerando proporcionar a Rusia equipo letal para su guerra contra Ucrania.

"Confiamos en que el liderazgo chino está considerando la provisión de equipo letal", ha relatado Burns en una entrevista con la cadena CBS recogida por 'The Hill'.

No obstante, el jefe de la agencia de Inteligencia estadounidense ha señalado que hasta el momento no se ha tomado una decisión final y que no hay evidencia de envíos de armas letales por ahora.

Las declaraciones de Burns tienen lugar un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestase que por el momento no existen pruebas que demuestren que Pekín haya suministrado armas letales a Moscú.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca aseguró en declaraciones a la prensa que en su última reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, le advirtió sobre las consecuencias que tendría el envío de armas letales a Rusia.

"Tuve una larga conservación con Xi sobre esto en verano. Le dije: 'Mira, esto no es una amenaza, es sólo una declaración'. Cuando, de hecho, los europeos vieron lo que estaba ocurriendo y los estadounidenses vieron lo que estaba ocurriendo en Rusia, en Europa, ¿adivinen qué? Seiscientas empresas se retiraron y se fueron", aseveró Biden.

Los próximos seis meses, claves en la guerra en Ucrania

No solo ha dicho eso el director de la CIA, sino que, además, ha advertido de que los próximos seis meses en la Guerra de Ucraniaserán claves.

Entretanto, sobre el terreno, se recrudecen los ataques rusos sobre la ciudad estratégica de Bajmut. Todo después de que la UE acordase in extremis el décimo paquete de sanciones contra Rusia. Precisamente, un año después de la invasión, aquí en COPE nos estamos preguntando si han funcionado, hasta el momento, esas sanciones. Los expertos consultados hablan de “efecto boomerang”.

Las primeras medidas se centraron en los dirigentes políticos y militares, prohibieron a los aviones rusos volar a Europa e introdujeron prohibiciones a la exportación de tecnología sensible.

Se congelaron activos rusos en el extranjero y se excluyó a los principales bancos rusos del sistema SWIFT. “Ha sido muy doloroso. Un año pueden resistir, pero veremos cuánto tiempo resisten. Es una medida novedosa y de las que mas daño ha hecho a Rusia” destaca, Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas.

Fueron un anticipo. Más tarde llegaron las medidas de calado. Europa redujo la cantidad de gas importado desde Rusia y prohibió, primero, la importación de minerales como el oro y también del crudo, introduciendo un tope de 60 dólares para no distorsionar el mercado y, posteriormente, el veto a la importación de productos petrolíferos refinados.

Carlos Tordesillas, profesor de Economía Internacional de la Universidad Comillas ICADE, cree que la medida que más daño ha causado a Rusia es la reducción de las importaciones de gas. “Es más complicado exportarlo que el petróleo. La India y China están intentando compensar todo lo que Rusia no exporta a la UE, pero las inversiones en tuberías son caras”, defiende.