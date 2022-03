DIRECTO | Putin rompe el alto el fuego y bombardea los corredores humanitarios en Mariupol y Volvovakha

21:49 | Putin ordena preparar un listado de países que han realizado "acciones no amistosas" contra Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado este sábado un decreto por el que ordena al Consejo de Ministros elaborar un listado de países que han realizado "acciones no amistosas" contra Rusia que será publicado en dos días.

"El Gobierno de la Federación Rusa elaborará en dos días una lista de Estados extranjeros que cometen acciones no amistosas contra la Federación Rusa, entidades legales e individuos rusos", indica el decreto, recogido por la agencia de noticias rusa TASS.

21:22 | EEUU mantiene al portaaeronaves 'USS Harry S. Truman' en el Egeo ante la escalada en Ucrania

"En caso de una mayor escalada", la Marina podría proteger el mar Negro con más patrullas aéreas. "En el caso de que Rusia quisiera tomar los estrechos turcos y Turquía pide apoyo a la OTAN", según fuentes estadounidenses citadas por la cadena CNN.

No ha sido revelada la ubicación exacta del buque, pero la fuente ha indicado que no es habitual que este tipo de naves se encuentren en la parte más septentrional del Egeo debido al intenso tráfico marítimo y la gran cantidad de islas pequeñas que hay en la zona.

21:10 | Ucrania pide sanciones más duras contra Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que imponga sanciones más duras a Rusia en represalia por la invasión de Ucrania tales como la expulsión del banco ruso Sberbank del sistema SWIFT, el cierre de los puertos europeos a los buques rusos, vetar a Rusia del sistema de criptomonedas o dejar de comprar el petróleo ruso.

El petróleo ruso "hoy huele a sangre ucraniana", ha afirmado Kuleba. "Comprarlo es financiar los crímenes de guerra rusos", ha añadido en un discurso a la nación publicado en redes sociales.

20:22 | Naftali Benett se reúne con Putin, habla con Zelenski y se dirige a Berlín

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, se ha reunido este sábado en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, después ha hablado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y se desplaza ya hacia Berlín para tratar con responsables de la UE la situación en Ucrania.

Fuentes diplomáticas israelíes citadas por la prensa israelí han indicado que la reunión estaba coordinada con Estados Unidos, Alemania y Francia y "en diálogo continuo con Ucrania".

20:01 | Parte hacia Washington el avión que evacuará a los diplomáticos rusos expulsados por EEUU

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha informado este sábado de la partida desde San Petersburgo del avión que evacuará a los trece representantes diplomáticos rusos acreditados ante la ONU que han sido expulsados por Estados Unidos, que los considera espías.

"El avión devolverá a la patria a los diplomáticos rusos que el Gobierno de Estados Unidos ha declarado 'persona non grata'", ha explicado la portavoz de Exteriores rusa, Maria Zajarova, a través de su canal en Telegram.

19:51 | Zelenski asegura que 10.000 militares rusos han muerto desde el principio de la invasión

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha asegurado que más de 10.000 militares rusos han fallecido desde el inicio de la invasión en Rusia, una información no contrastada por las autoridades de Moscú, después de criticar duramente la decisión de la OTAN de negarse por el momento a crear una zona de exclusión aérea, responsabilizando a la Alianza de las muertes en combate que puedan llegar a partir de ahora.

"Sabiendo que nuevos ataques y bajas son inevitables, la OTAN ha decidido deliberadamente no cerrar el cielo de Ucrania. Hoy, el liderazgo de la Alianza dio luz verde para más bombardeos de ciudades ucranianas al negarse a crear una zona de exclusión aérea", ha dicho Zelenski en un discurso lanzado desde Kiev.

19:42 | Sánchez dice que Putin ha cometido "dos errores": "Pensar que Ucrania se iba a rendir y que Europa iba a estar divida"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "ha cometido dos errores estratégicos, pensar que Ucrania se iba a rendir y pensar que Europa iba a estar divida".

Así lo ha manifestado este sábado el presidente del Gobierno español en una declaración institucional tras la reunión mantenida con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Palacio de la Moncloa.

19:20 | España recomienda a sus ciudadanos que abandonen Rusia por los medios comerciales "aún disponibles"

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha recomendado este sábado a sus ciudadanos que "valoren la posibilidad de abandonar temporalmente" Rusia por los medios comerciales "aún disponibles", así como no viajar al país.

El Ministerio ha indicado que esta recomendación responde "al cierre del espacio aéreo español y europeo y la importante reducción de conexiones aéreas entre Rusia y terceros países", así como a "las dificultades derivadas de las decisiones tomadas por la comunidad internacional y que ya están dificultando o alterando las transferencias bancarias o el uso de tarjetas de crédito o débito".

19:02 | Ucrania adelanta que la tercera ronda de negociaciones tendrá lugar el lunes 7 de marzo

La tercera ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia tendrá lugar el lunes 7 de marzo, según ha contado David Arakhamia, diputado de Siervo del Pueblo, el partido político del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski.

"La tercera ronda de negociaciones se llevará a cabo el lunes", ha contado Arakhamia a través de un escueto y preciso texto en su perfil de Facebook.

18:51 | El servicio secreto ucraniano mata a uno de los miembros de la delegación negociadora ucraniana

El servicio secreto ucraniano (SBU) ha matado a uno de los miembros de la delegación negociadora ucraniana que se reunió recientemente con una delegación rusa para intentar lograr un acuerdo y que ha sido identificado como Denis Kireev, acusado de traición.

Kireev habría recibido un disparo estando bajo custodia, según ha informado el diario ucraniano 'Pravda' en su edición digital citando fuentes políticas de alto nivel en una información que no ha sido confirmada por las autoridades.

18:30 | La Fiscalía rusa confirma la acusación de traición y espionaje del periodista Ivan Safronov

La Fiscalía rusa ha confirmado este sábado la acusación de traición y espionaje del periodista Ivan Safronov por la difusión de información a los servicios de Inteligencia extranjeros que podría poner en riesgo la "seguridad" del país.

Según la investigación, entre 2015 y 2019, Safronov "descubrió" y "recopiló" información de alto secreto sobre la colaboración técnico-militar de Rusia con el resto de sus socios de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, así como con otros países de Oriente Próximo, África y los Balcanes.

Así, la Fiscalía sostiene que Safronov "transmitió de manera sistemática información recopilada a los representantes de los servicios de Inteligencia extranjeros" que "podría ser utilizada por los Estados de la OTAN contra la seguridad de Rusia", informa la agencia Interfax.

17:53 | Rusia anuncia la reanudación de su ofensiva en Mariúpol y Volnovaja tras la fallida evacuación

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado el reinicio de la ofensiva contra las ciudades de Mariúpol y Volnovaja, donde en las últimas horas ha fracasado un esfuerzo para evacuar a los más de 400.000 civiles que viven en ambas poblaciones del sur del país.

El Kremlin ha anunciado el reinicio de las operaciones ofensivas "debido a la falta de voluntad de la parte ucraniana de influir en los nacionalistas" que están defendiendo estas ciudades del ataque ruso.



17:20 | RTVE y EFE suspenden temporalmente su actividad informativa desde Rusia

Los dos medios españoles han decidido suspender su actividad informativa en Rusia como consecuencia de la aprobación de una nueva ley que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por diseminar lo que las autoridades puedan considerar "información falsa" en relación con la guerra en Ucrania.

Ambos medios lo hacían oficial a través de sus respectivas cuentas de Twitter.

RTVE deja de informar temporalmente desde Rusia



Una decisión adoptada por la Corporación después de que hoy entre en vigor una ley que prevé 15 años de cárcel por difundir "información falsa"https://t.co/nOFzMl3QfK — RTVE (@rtve) March 5, 2022

#ÚLTIMAHORA | La Agencia Efe suspende temporalmente su actividad informativa desde Rusia. pic.twitter.com/QukJxVpD1N — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 5, 2022

17:11 | El Banco Central de Rusia confirma una ralentización de su servicio debido a ataques informáticos

El Banco Central de Rusia ha registrado este sábado una desaceleración en la operación del Sistema de pago rápido debido a un aumento de antecedentes de ataques informáticos en los canales de los proveedores de telecomunicaciones, aunque esto no afectará la seguridad de los fondos, ha avisado el regulador en una declaración.

"Algunas operaciones pueden ser más lentas o deberán repetirse después de un tiempo, pero esto no afecta la seguridad de los fondos", ha reiterado el Banco Central, cuyos activos internacionales están paralizados por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Japón.



16:52 | España habilita que los refugiados de Ucrania puedan alojarse en el país sin pedir protección oficial

La Secretaría de Estado de Migraciones ha emitido una orden por la que las personas refugiadas del conflicto en Ucrania sin recursos económicos podrán ser alojadas en el sistema estatal de acogida de España sin necesidad de haber pedido protección de forma oficial.

Migraciones ha establecido unos "criterios mínimos" para que los que huyan de la invasión rusa puedan alojarse en las instalaciones públicas destinadas a los solicitantes de protección. Según la orden, podrán acceder de forma exprés tanto las personas desplazadas de Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, como los residentes en Ucrania que se encontraban en España cuando se originó el conflicto y no han podido regresar a su país.



16:40 | Más de 400 ciudadanos nigerianos regresan a casa tras ser evacuados de Ucrania

Más de 400 ciudadanos nigerianos que huían de la guerra en Ucrania han pisado este viernes Abuya, la capital del país, tras las labores de evacuación llevadas a cabo por el Gobierno, ha informado la Comisión de la Diáspora Nigeriana (NIDCOM).

El primer grupo llegó a primera hora del viernes procedente de Rumanía, mientras que el segundo vuelo fletado por el Gobierno lo hizo desde Polonia y el tercero salió de Hungría, ha informado la NIDCOM a través de su cuenta de Twitter.

La NIDCOM ha comunicado que este sábado otro vuelo procedente fletado por el Gobierno de Nigeria ha llegado hasta Budapest, la capital húngara, para evacuar a más ciudadanos nigerianos, la mayoría de ellos estudiantes.



15:58 | Las cadenas europeas de TV comienzan a suspender sus transmisiones desde sus estudios en Rusia

Los cadenas públicas de televisión alemanas ARD y ZDF ha anunciado este sábado que suspenden la transmisión desde los estudios que tienen en Rusia, como consecuencia de la reciente reforma legislativa que endurece las penas de prisión por la difusión de "noticias falsas" sobre el papel del Ejército en Ucrania. Esta ha sido también la razón que ha provocado que la cadena italiana RAI haya decidido a su vez suspender desde este sábado las labores de sus corresponsales en Rusia.

En los últimos días son varias los medios de comunicación que han decidido suspender sus actividades desde territorio ruso como consecuencia de la aprobación de esta controvertida. Las últimas han sido la británica BBC, la cadena estadounidense CNN y la agencia de noticias Bloomberg.

15:42 | EEUU contacta con China para hablar sobre la "premeditada" e "injustificada" agresión rusa a Ucrania

Washington se ha puesto en contacto esta sábado con Pekín a través de una llamada telefónica del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, al ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, para conversar sobre la "premeditada, no provocada e injustificada" agresión rusa a Ucrania.

"El mundo está atento para ver qué naciones defienden los principios básicos de libertad, autodeterminación y soberanía", ha manifestado Blinken durante la conversación con el jefe de la diplomacia china, según ha contado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Blinken ha destacado que "el mundo está actuando al unísono para repudiar y responder a la agresión rusa", y ha asegurado que "Moscú pagará un alto precio".



15:21 | Naciones Unidas confirma al menos 351 civiles muertos y 707 heridos desde el inicio de la invasión de Ucrania

Al menos 351 civiles ucranianos han muerto y 707 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania desde el principio de la invasión, según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado este sábado.

Los fallecidos han sido identificados como 71 hombres, 41 mujeres, ocho niños y cuatro niñas, así como diez niños y 217 adultos pendientes de identificación. Los heridos han sido identificados como 58 hombres, 40 mujeres, once niñas y 2 niños, así como 23 niños y 573 adultos pendientes de identificación.



15:13 | Los trabajadores británicos se niegan a descargar petróleo ruso

El sindicato británico Unite ha anunciado que no descargarán "bajo ninguna circunstancia" un cargamento de petróleo ruso llegado en el buque 'Seacod' de bandera alemana a la refinería de Stanlow, a las afueras de Liverpool, en protesta por la invasión rusa de Ucrania.

"Ante el conflicto actual en Ucrania, los trabajadores de Unite de estas instalaciones no van a descargar bajo ninguna circunstancia petróleo ruso sea cual sea la nacionalidad del buque", ha explicado la secretaria general de Unite, Sharon Graham, en un comunicado recogido por Bloomberg.



14:20 | Le Pen critica la decisión europea de enviar armas a Ucrania y aboga por agotar las vías diplomáticas

La líder francesa del ultraderechista partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha criticado este sábado la estrategia europea de enviar armas a Ucrania y ha aconsejado agotar las vías diplomáticas para resolver el conflicto antes de tener que recurrir a estos métodos.

"Todo debe ponerse en manos de la diplomacia. A nivel diplomático, se debe trabajar lo más rápido posible", ha defendido Le Pen este sábado durante un acto en la localidad de Le Grau-du-Roi, en el sur de Francia, informa la cadena BFMTV. Además, la líder ultraderechista francesa insiste en que "es imposible resolver el conflicto añadiendo más armas" e insta a todas las partes a continuar con el diálogo y la negociación como única forma de solucionar el conflicto.



14:08 | Las posibilidades de un juicio contra Putin por crímenes contra la humanidad: “Es posible y deseable”

En cope.es, Javier Porras, profesor de Derecho Internacional Público, analiza las consecuencias penales a las que podría enfrentarse Putin tras la guerra

Audio





13:52 | Aeroflot, la principal aerolínea de Rusia, suspende todos los vuelos internacionales excepto a Minsk

La aerolínea rusa Aeroflot, la más importante del país, ha anunciado este sábado la suspensión de todos sus vuelos internacionales con la excepción de los de la capital bielorrusa, Minsk.

La suspensión será efectiva a partir del 8 de marzo y afecta además a las filiales de Aeroflot Rossiya y Aurora, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.



12:43 | Paralizada la evacuación de Mariúpol mientras Ucrania y Rusia se acusan de incumplir el alto el fuego

Las autoridades de la ciudad ucraniana de Mariúpol han anunciado la paralización del proceso de evacuación tras acusar a Rusia de incumplir los términos del alto el fuego anunciado para facilitar la salida de los civiles de la localidad, donde están atrapadas unas 400.000 personas.

El teniente de alcalde de la localidad, Sergei Orlov, ha asegurado que fuerzas rusas siguen bombardeando la ciudad y usando artillería. "Es una locura. No hay alto el fuego en Mariúpol y no hay alto el fuego a lo largo de la ruta designada", ha hecho saber en declaraciones recogidas por BBC.



12:41 | Inditex y Tendam suspenden su actividad en Rusia en sus más de 550 tiendas

Las compañías españolas Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, etc.) y Tendam (Cortefiel) han informado este sábado de que proceden a "suspender temporalmente" su actividad en Rusia debido al conflicto con Ucrania.

Las dos empresas han hecho pública hoy esta decisión, que afecta tanto a sus tiendas físicas(más de 500 en el caso de Inditex y cerca de 50 para Tendam) como al canal "online".



11:41 | Schlichting: "Estamos en un mundo europeo nuevo, de chulos que ponen sus condiciones"

Explica Cristina L. Sclichting en su EDITORIALde este sábado que "a Putin le interesa una guerra de intensidad media, hasta que aceptemos lo que ha buscado desde el principio"

Audio





11:33 | Inditex cierra sus 502 tiendas en Rusia como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania

Inditex ha decidido cerrar sus 502 tiendas en Rusia, su segundo mercado después de España, con más de 9.000 empleados, como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania.

"Inditex informa de que en las actuales circunstancias no puede garantizar la continuidad de las operaciones y de las condiciones comerciales en la Federación Rusa y suspende temporalmente su actividad en las 502 tiendas (de las cuales, 86 son Zara) y en el canal 'online' del país", ha señalado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



11:10 | Reporteros sin Fronteras (RSF) presenta una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por los ataques de Rusia a las torres de radio y TV

Reporteros sin Fronteras (RSF) ha presentado una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por los ataques rusos contra cuatro torres de radio y televisión en Ucrania desde el 1 de marzo que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra. Estos ataques han afectado al menos a 32 canales de televisión y varias decenas de emisoras de radio.

RSF recuerda que, según el derecho Internacional, las antenas utilizadas para transmitir señales de radio y televisión no pueden considerarse objetivos militares legítimos "a menos que sean utilizadas por las fuerzas armadas, o se asignen temporalmente para uso militar, o se utilicen con fines civiles y militares al mismo tiempo".



10:55 | La guerra de Ucrania llega a los tribunales internacionales, donde podría acabar con condena a Putin y Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó el pasado 24 de febrero un ataque a gran escala contra Ucrania que supuso el estallido definitivo del conflicto armado iniciado en 2014 en la región del Donbas entre el Ejército ucraniano y separatistas prorrusos. La guerra ha alcanzado ya las dimensiones necesarias para situarse en la mesa de los dos grandes tribunales internacionales: la CIJ y el TPI, cuyos dictámenes podrían acarrear graves consecuencias para Rusia y Putin.

El conflicto ucraniano estaba en el punto de mira del Tribunal Penal Internacional desde 2014, cuando Ucrania, que no forma parte del Estatuto de Roma(tratado fundacional del TPI) autorizó a esta corte de La Haya a que identificara, persiguiera y, en su caso, juzgara a quienes cometieran crímenes de guerra o lesa humanidad en su territorio.

10:37 | Médicos sin Fronteras (MSF) denuncia condiciones "terribles" en Mariúpol antes de la evacuación

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado las "terribles" condiciones existentes en la ciudad ucraniana de Mariúpol, en el sureste del país, y escenario a partir de este sábado de una evacuación en masa ante el avance de las tropas rusas, que han declarado un alto el fuego para facilitar la salida.

Christine Jamet, directora de operaciones de MSF, pide la confirmación del establecimiento de vías seguras para que los civiles puedan salir de Mariúpol, incluido el personal de MSF y sus familias. "La población está atrapada en la ciudad. La guerra llegó allí tan repentinamente que muchas personas no pudieron ni siquiera huir", ha lamentado.

"Los civiles no pueden quedar atrapados en una zona de guerra", ha declarado Jamet. "Las personas que buscan seguridad tienen que poder ponerse a salvo, sin miedo sufrir los efectos de la violencia".

10:21 | Polonia ha acogido a casi 780.000 refugiados ucranianos tras recibir a más de 100.000 en las últimas 24 horas

El Gobierno de Polonia ha confirmado que casi 780.000 ucranianos han atravesado la frontera del país escapando de la invasión de Rusia, y ha avisado de que este sábado se podría batir el récord diario de llegadas, por encima de las más de 100.000 del viernes.

El Gobierno polaco ha organizado 30 puntos de recepcióny acogida a nivel nacional más un número no especificado de zonas de acogida levantadas por las autoridades locales o ciudadanos a título personal.

El viceministro del Ministerio del Interior y Administración, Pawel Bossernaker, ha recordado que los refugiados tienen además a su disposición 27 puntos de información donde "los ciudadanos ucranianos pueden recibir cualquier información sobre la ayuda que reciben en Polonia".



09:45 | Herraiz: "El alto el fuego temporal esconde parte de la estrategia de Putin"

Antonio Herraiz analiza en su EDITORIAL de este sábado la situación en Ucrania y el alto al fuego anunciado por Rusia para la apertura de dos corredores humanitarios

Audio Antonio Herraiz analiza la situación en Ucrania y el alto al fuego anunciado por Rusia para la apertura de dos corredores humanitarios









09:30 | Podemos niega que criticar el envío de armas sea desleal y mantiene su confianza intacta en Yolanda Díaz

El coportavoz estatal de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha rechazado que su formación sea desleal con el Ejecutivo tras criticar el envío de armas a Ucrania y ha subrayado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es su apuesta como futura candidata de izquierdas a las elecciones generales, pese a las diferencias expresadas con "lealtad" y "sin ningún tipo de roces".

También ha señalado que la mayoría de las cancillerías europeas son conscientes de que trasladar armamento a la población ucraniana tiene "más de simbólico que de efectivo", por lo que "tarde o temprano" deberán volcarse en las vías diplomáticas.

En declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, el también diputado en el Congreso ha señalado que este conflicto es "complejo" y, por tanto, que expresar "dudas" sobre medidas como la cuestión de dar material ofensivo de forma directa, "no es un problema o no debería serlo".

Cuestionado sobre si a raíz de las diferencias de criterio con respecto a Díaz, quien apoyó la decisión del presidente del Gobierno de enviar armas, podría hacer a Podemos replantearse su apoyo que encabece la candidatura de izquierdas en las próximas elecciones, Sánchez Serna ha respondido de forma tajante que "en absoluto".

"Yolanda Díaz es nuestra candidata aunque pensemos diferente sobre algunas cosas, que expresamos con lealtad y sin ningún tipo de roces", ha enfatizado para añadir, además, que están "muy tranquilos" al respecto. Y es que ha defendido que es "positivo" que en un espacio como Unidas Podemos sus diferentes miembros expresen sus posiciones con "transparencia", algo que ocurre también en la mayoría de partidos.





08:45 | Sánchez reunirá al Comité Federal del PSOE para analizar la guerra en Ucrania

El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, reunirá el domingo al Comité Federal del PSOE para analizar la situación de Ucrania tras la invasión por parte de Rusia, así como las consecuencias de esta guerra para España y el conjunto de la Unión Europea.

La reunión en Ferraz del Comité Federal del PSOE, el máximo órgano entre congresos, tiene lugar tras la comparecencia de Sánchez el pasado miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados, donde anunció el envío de armas a Ucrania directamente por parte de España, más allá de lo acordado en el contexto de la Unión Europea.

Una decisión que ha dividido al Gobierno de coalición, ya que no la comparte una parte de Unidas Podemos, como es el caso de la líder de la formación morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero que sí la apoya la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Sánchez aprovechó su comparecencia en el pleno del Congreso para presentar un plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra, tras admitir que el conflicto de Ucrania tendrá repercusión en la economía española y europea y exigirá "sacrificios".





08:40 | Von der Leyen viaja este sábado a Madrid para abordar con Sánchez la guerra en Ucrania y consecuencias para la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja este sábado a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para discutir sobre la guerra en Ucrania y sus consecuencias en los países de la UE, según ha anunciado la institución comunitaria.

Von der Leyen viaja este sábado a Madrid para abordar con Sánchez la guerra en Ucrania y consecuencias para la UE









"La presidenta irá este sábado a España para reunirse con el presidente español, Pedro Sánchez", ha indicado el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, sin dar más detalles sobre el contenido del viaje.

El objetivo del encuentro es abordar cuestiones de actualidad política e internacional, fundamentalmente el impacto que la guerra en Ucrania por la invasión rusa tendrá en los países de la Unión Europea, por ejemplo en los precios de la energía o por las represalias del Kremlin tras las duras sanciones adoptadas por el bloque, según han informado a Europa Press desde el equipo de la jefa del Ejecutivo comunitario.

Von der Leyen ha viajado en los últimos días a varias capitales bálticas y a Polonia, en primera línea de la frontera con Ucrania y de la llegada de miles de refugiados que huyen de la guerra, y mantiene contactos "constantes" con los líderes europeos, añaden las fuentes.

La política alemana, que recibió al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también prevé recibir en Bruselas el próximo lunes al primer ministro italiano, Mario Draghi.

Además participará el jueves y viernes en la cumbre informal de líderes de la UE que tendrá lugar en Versalles (Francia) con una agenda inicialmente enfocada al crecimiento económico y desarrollo industrial de la UE pero que inevitablemente pasará a estar copada por las tensiones con Rusia y la guerra en Ucrania





08:30 | Rusia anuncia un alto el fuego para la apertura de dos corredores humanitarios

Rusia anunció hoy un alto el fuego temporal a partir de las 10.00 hora de Moscú (07.00 GMT) para la apertura de corredores humanitarios que permitan la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariúpol y Volnovaja, en el este de Ucrania.

"Hoy, 5 de marzo, se anuncia un cese al fuego a partir de las 10.00 hora de Moscú (09.00 hora de Kiev) y la apertura de corredores humanitarios para la salida de civiles de Mariúpol y Volnovaja", señaló el Ministerio de Defensa, según las agencias rusas.

De acuerdo con la agencia oficial TASS, los corredores humanitarios y las rutas de evacuación han sido acordados con Ucrania, que no ha confirmado aún la información rusa. Sigue leyendo AQUÍ





06:55 | Unas 100 personas estarían atrapadas entre escombros en un edificio destruido en Kiev según informa la CNN

Los servicios de emergencia de Ucrania creen que cerca de 100 personas están atrapadas en los escombros de un edificio de apartamentos en un suburbio de Kyiv, apuntan desde el medio. Se trata de un edificio de apartamentos que fue destruido el pasado miércoles en un ataque con misiles.

06:50 | El Kremlin asegura que su objetivo no es dividir el territorio ucraniano "en partes"

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha aseverado en la noche de este viernes que la "operación militar especial" no tiene como objetivo dividir el territorio ucraniano en partes", sino que Rusia se esfuerza "por garantizar las garantías de su propia seguridad".

"Después del golpe de estado de 2014, Ucrania quedó sujeta a la influencia de la ideología nazi (...) Queremos liberarla de esta ideología. Además, ha aumentado la presencia de la infraestructura de la OTAN en Ucrania, lo que amenaza directamente a la seguridad de Rusia", ha explicado en una entrevista con Sky News Arabia.

06:10 | Zelenski y los senadores de Estados Unidos mantendrán una videollamada este sábado

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, mantendrá una videollamada este sábado con los senadores de Estados Unidos, en un momento en el que los legisladores están trabajando para aprobar un nuevo paquete de ayudas para Ucrania.

Los senadores de los partidos demócrata y republicano han recibido una invitación por la Embajada de Ucrania en Estados Unidos para mantener una conversación con el presidente ucraniano a través de una videollamada a las 9.30 horas (hora local en Washington), según la cadena CNN. Será la primera vez que el pleno del Senado estadounidense mantenga una reunión virtual con el mandatario ucraniano desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenara la invasión de Ucrania a finales de febrero.

04:45 | ACNUR apunta que más de 1,2 millones de personas han abandonado Ucrania desde el 24 de febrero

El último balance de refugiados, publicado este viernes, reporta más de un millón doscientas mil ucranianos que ya han salido de su país. Más del 50% han elegido la frontera con Polonia, mientras que otros han salido por países como Hungría, Eslovaquia, Moldavia o Rumanía. La cifra aumenta cada hora a medida que Rusia intensifica la ofensiva militar contra su vecino.

01:20 | EEUU alerta de que las tropas rusas se encuentran a 30 kilómetros de la segunda central nuclear de Ucrania

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha asegurado este viernes que las fuerzas rusas se encuentran a 32 kilómetros de la segunda central nuclear más grande de Ucrania y ha pedido a la comunidad internacional que exija a Rusia que pare "su peligroso asalto".

"Las fuerzas rusas están ahora a 32 kilómetros, y acercándose, de la segunda instalación nuclear más grande de Ucrania. Así que este peligro inminente continúa. Anoche evitamos por poco un desastre", ha asegurado Thomas-Greenfield en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU a causa del asalto a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia.

La embajadora de la ONU ha pedido a la comunidad internacional unanimidad en exigir a las fuerzas rusas que detengan la invasión a Ucrania tras el ataque de este jueves con el que se han hecho con el control de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, y que provocó un incendio en las instalaciones que fue posteriormente extinguido.

00:40 | El canal de noticias CNN y la agencia Bloomberg anuncian la interrupción temporal su emisión en Rusia

La noticia llega tras la aprobación de una nueva ley en Rusia que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por diseminar "información falsa". El periodista de la CNN Oliver Darcy aseguró en su cuenta de Twitter: "Un portavoz de la CNN ha dicho que la cadena 'dejará de transmitir en Rusia mientras continuamos evaluando la situación y nuestros próximos pasos'", aunque no ofreció más detalles.

Asimismo, en un comunicado, Bloomberg justificó esta medida por la nueva ley rubricada este viernes por el presidente ruso, Vladímir Putin, "que criminaliza la información independiente en el país". "Con gran pesar, hemos decidido suspender temporalmente nuestro acopio de informaciones dentro de Rusia”, dijo el editor jefe de Bloomberg, John Micklethwait, citado en la nota.

23:15 | Zelenski critica que la OTAN no imponga la zona exclusión aérea sobre Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha critcado este viernes a la OTAN por la negativa de imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, medida que Kiev solicita desde hace días para frenar a Rusia. "Sabiendo que los nuevos ataques y víctimas son inevitables, la OTAN ha tomado la decisión de no cerrar el cielo sobre Ucrania", ha dicho Zelenski en un nuevo mensaje de vídeo, publicado en redes sociales.

Según el mandatario ucraniano, la inteligencia de los países de la Alianza "conoce muy bien los planes del enemigo". "Creemos que los países de la OTAN han creado la narrativa de que el cierre del cielo de Ucrania provocará una confrontación directa" entre Rusia y el bloque euroatlántico, ha agregado.

22:02 | La ONU, preparada para apoyar la creación de corredores humanitarios en Ucrania

El portavoz Stéphane Dujarric dijo que Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias están "listas para trabajar con las partes"

21:12 | Siguen llegando refugiados a Asturias: Ania se reúne con su madre y su hermano

A sus 14 años, Ania Romanenko, uno de los niños de Chernobil que pasa sus vacaciones acogidos por familias españolas, puede volver a dormir hoy de nuevo junto a su hermano Misha, de 4, al que dejó en Kiev junto al resto de su familia poco antes de la invasión rusa, cuando fue trasladada a Asturias por Rubén, su padre durante los últimos ocho veranos. ESCUCHA LA HISTORIA AQUÍ



20:40 | Moscú bloquea el acceso a Facebook en Rusia

La agencia reguladora de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, ha anunciado este viernes el bloqueo del acceso a la red social Facebook dentro del territorio ruso como respuesta a supuestos casos de "discriminación" contra medios de comunicación del país.

"Desde octubre de 2020, se han registrado 26 casos de discriminación contra los medios y recursos de información rusos por parte de Facebook", ha remarcado la agencia reguladora en un comunicado.

20:04 | Albares defiende que lo importante ahora "no es buscar nuevas sanciones" sino aplicar las acordadas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este viernes que lo importante ahora no es seguir adoptando sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania sino aplicar las tres rondas acordadas en esta semana de conflicto. SIGUE LEYENDO AQUÍ



19.30 | ¿Cómo se lleva la invasión de Ucrania a las aulas?

Tras nueve días de invasión de Rusia a Ucrania intentamos asimilar lo inasumible: Una guerra en el corazón de Europa, con muertos, destrucción, millones de refugiados y la amenaza de que cualquier chispa la convierta en una guerra mundial.

¿Te has preguntado como los están viviendo nuestros niños y adolescentes? ¿Que saben? ¿Que quieren saber? ¿Tienen miedo? ¿Que preguntas querrían plantear y a quien? Pilar Cisneros se acerca al colegio San Ignacio de Loyola en Madrid para conocerlo de primera mano con los alumnos de 4º de la ESO

19.15 | BBC suspende temporalmente su actividad en Rusia

La radiotelevisión pública británica, BBC, ha anunciado este viernes la suspensión temporal de su actividad en Rusia como medida de "seguridad" de sus profesionales tras el anuncio de Moscú de restringir la difusión del servicio ruso de la cadena.

"Esta legislación parece criminalizar el proceso del periodismo independiente. No nos deja otra opción que suspender temporalmente el trabajo de todos los periodistas de BBC News y su personal de apoyo dentro de Rusia mientras evaluamos todas las implicaciones de este fenómeno no deseado", ha trasladado el director general de BBC, Tim Davie, en un comunicado difundido por la propia cadena.

18.14 | Suiza amplía sus sanciones a Rusia y apunta ahora al bloqueo financiero de oligarcas y el sistema SWIFT

Las autoridades suizas han anunciado este viernes una ampliación de las sanciones impuestas contra Rusia como respuesta a su ofensiva contra Ucrania y apunta ahora hacia el bloqueo financiero de oligarcas y la eliminación de bancos rusos del sistema de mensajería para transferencias bancarias SWIFT.

El Gobierno de Suiza ya anunció hace varios días que se sumaría a las medidas impuestas por la Unión Europea y ahora, ante la ampliación de estas sanciones por parte del organismo europeo, desde Berna se aplicará también este nuevo lote.

17:18 | Microsoft suspende las ventas de sus productos y servicios en Rusia

Microsoft anunció este viernes que suspende las ventas de sus productos y servicios en Rusia, así como otros "aspectos" de su negocio en ese país, en represalia por la invasión de Ucrania ordenada por el presidente Vladimir Putin, que han repudiado decenas de empresas.

El presidente de la tecnológica estadounidense, Brad Smith, indicó en una entrada del blog corporativo que el equipo de Microsoft "condena" la invasión rusa de Ucrania y está coordinándose con los gobiernos de EE.UU., la Unión Europea y el Reino Unido para cumplir con las sanciones impuestas a Moscú.

17:15 | Fernando de Haro: "Putin puede intentar ganar ventaja impidiendo el acceso a la electricidad"

El copresentador de 'La Tarde' ha explicado la situación de la central nuclear de Zaporiyia, que desde hoy domina Rusia. ESCÚCHALO AQUÍ



17:05 | López Obrador descarta el envío de armas a Ucrania y defiende que México es "pacifista"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado este viernes cualquier tipo de envío de armamento a Ucrania, pues defiende que la nación norteamericana es "pacifista". De este modo, el mandatario mexicano ha respondido a las peticiones lanzadas este jueves desde diversas bancadas del Parlamento para suministrar apoyo material a las autoridades ucranianas para repeler la ofensiva lanzada desde Moscú hace ya más de una semana.

15:36 | Miles de rusos abandonan su país por Finlandia huyendo de las sanciones

El cierre del espacio aéreo ha provocado la suspensión de los vuelos entre Rusia y Europa, lo que ha obligado a los viajeros que salen de Rusia hacia el oeste a hacerlo a través de Finlandia en tren o por carretera.

15:27 | Estados Unidos asegura que el asalto a la central nuclear Zaporiyia es un "crimen de guerra"

La Embajada estadounidense en Ucrania afirma que "el ataque de Putin contra la mayor central nuclear de Europa supone un paso más en su reino del terror"

15:11 | Navalni pide a la población que se concentre en Moscú y San Petersburgo contra la invasión de Ucrania

El opositor ha descrito a Putin como un "dictador loco" que ha "derribado todos los logros del país en cuestión de días" y "condenará al país a la culpa durante décadas"

15:02 | Ucrania investiga el asalto a la central nuclear Zaporiyia como un "ataque terrorista"

La Fiscalía de Ucrania ha anunciado este viernes la apertura de una investigación en torno al asalto de Rusia a la central nuclear de Zaporiyia. Las autoridades ucranianas confirmaron tres fallecidos y el organismo investiga este suceso como un "ataque terrorista".

13.36 | Ya puedes escuchar el monólogo de Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE, tras el ataque a la central de Zaporiyia: “Esto ya de quirúrgico tiene poco”. Sigue leyendo...

Audio









13.35 | En las últimas horas se están recrudeciendo los ataques sobre la población civil. Varias ciudades están ya controladas por las tropas de Putin como Ojtirka, al nordeste de Ucrania. Otro ejemplo es Mariupol, permanentemente bombardeada o Yakovlivka al este, una pequeña localidad de apenas 45 casas. Ya no queda nada en pie, tampoco su escuela, su guardería y sus dos tiendas, el ataque aéreo de esta noche se ha llevado todo por delante. Según la ONU ya son 1 millón 200 mil los ucranianos que han salido del país huyendo de la guerra.

13.30 | En Bruselas se han reunido a primera hora de esta mañana los ministros de exteriores de la OTAN para analizar los últimos movimientos militares y advierten a Moscú: No van a entrar en la guerra pero están preparados para defender a todos sus aliados.

13.25 | El conflicto ya se nota en los sectores productivos de nuestro país. Además del incremento de costes en las materias primas empieza a escasear el cableado y otros componentes que vienen de ambos países.

13.20 | A orillas del Dniéper y con 6 reactores: así es Zaporiyia, una de las mayores centrales nucleares del mundo. La crisis provocada por la invasión de Ucrania vive este viernes un nuevo episodio dramático que se centra en la central nuclear de Zaporiyia, en poder ya de las fuerzas rusas. Sigue leyendo...

13.10 | En DIRECTO, en Mediodía COPE, Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería nuclear y experto en seguridad: "Los muros de hormigón de la central nuclear de Zaporiyia tienen un metro con lo que frente a impactos son auténticos búnkeres. Sin embargo hay vulnerabilidad desde el punto de vista del suministro eléctrico"

"No creo que Rusia quiera provocar un accidente nuclear"

"Hoy se ha roto una línea, no atacar las integridad de las nucleares".

1300 | ¿Sabes quién es Víktor Yanukóvich: el expresidente ucraniano 'títere' del Kremlin que Putin quiere devolver al poder? El prorruso, acusado por alta traición en el ataque militar de Rusia en la primavera de 2014, aguarda en Bielorrusia las órdenes de Putin para volver ilegítimamente al gobierno. SIgue leyendo su historia...

12.30 | El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recomendó a los vecinos de su país "no agravar la situación, no imponer limitaciones" y aseguró que no tiene malas intenciones" para con los Estados limítrofes.

"Quiero volver a subrayar, y lo hemos dicho siempre, que no tenemos malas intenciones en relación a nuestros vecinos", dijo el jefe del Kremlin en una comunicación con el gobernador del enclave de Kaliningrado, Antón Alijánov, en momentos en que las tropas rusas combaten en Ucrania.

12.05 | Obispos de Bielorrusia: «Para que las partes puedan escucharse, las armas deben callar»

Bielorrusia es uno de los cinco países, de un total de 193, que el miércoles 2 de marzo respaldó en la asamblea general extraordinaria de la ONU la invasión de Ucrania por Rusia. Veinticuatro horas después, su Conferencia Episcopal hacía pública una declaración en la que recuerda que «la guerra es un crimen contra Dios y contra el hombre que merece una condena decisiva e inmediata» (Gaudium et spes, 80).

Los obispos bielorrusos se solidarizan con la «tragedia» que está viviendo su vecino del sur. Y expresan su respaldo a las negociaciones que Rusia y Ucrania celebran en su país con vistas al cese inmediato de las hostilidades. «Pero para que las partes puedan escucharse, las armas deben callar», afirman. Sigue leyendo...

12.00 | Los ministros de exteriores de la OTAN y la Unión Europea abordan a esta hora la situación de Ucrania en este noveno día de conflicto. Ya advierten que no van a entrar en la guerra pero que están preparados para defender a todos sus aliados.

11.35 | Ya puedes escuchar el comentario de Ángel Expósito en 'Herrera en COPE: “Avisan de un bombardeo en Kiev y nadie abandona la cola del pan”

Audio









11.15 | El director del OIEA propone una reunión en Chernóbil con Ucrania y Rusia para pactar garantías de seguridad

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha propuesto una reunión en la central de Chernóbil con representantes de Ucrania y Rusia para abordar un marco de garantías de seguridad sobre las instalaciones nucleares ucranianas ante la ofensiva militar rusa.

Grossi ha reconocido en una rueda de prensa celebrada horas después de que las tropas rusas tomaran el control de la central de Zaporiyia, la más grande de Europa, que "dadas las muy complicadas circunstancias sobre el terreno, la logística y la presencia en este lugar no será fácil", si bien ha matizado que cree que "no será imposible".

Así, ha incidido en que "es momento para la acción" y ha confirmado que Ucrania "ha enviado una petición de asistencia inmediata" ante el impacto de la ofensiva sobre las centrales nucleares del país. "Si vamos a dar ayuda, tenemos que estar allí, y el primero en estar allí debe ser el director general del OIEA", ha manifestado.

11.14 | El director general del OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica) Rafael Grossi ha pedido que se detenga el uso de la fuerza y alertó del peligro de golpear los reactores nucleares de la central de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, tras denunciar autoridades locales un incendio en el entorno de la misma debido a proyectiles rusos.

Grossi habló esta noche con el primer ministro ucraniano, Denys Shmygal, y con el regulador y operador sobre la "grave situación en la planta de energía nuclear de Zaporiyia", según informó el director del OIEA en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El regulador dijo al OIEA que "no se han informado cambios en los niveles de radiación en el sitio de la planta de energía nuclear", según un mensaje divulgado por Twitter por el organismo internacional.

#Ukraine: IAEA is aware of reports of shelling at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP), in contact with Ukrainian authorities about situation. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022





11.05 | La central nuclear de Zaporiyia ya en manos de las fuerzas rusas, es esencial para el suministro de electricidad en todo el país. En sus instalaciones se genera el 25% de toda la energía









11.00 | A esta hora el ejército de Putín está atacando varias ciudades. Entre ellas Ojtirka, al nordeste. Sus habitantes están sin luz ni calefacción.

10.50 | Esta mañana Pedro Sánchez preside una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el máximo órgano asesor del Gobierno en material de seguridad. Entre los miembros convocados está la vicepresidenta Yolanda Díaz. Un encuentro que se produce en plena fractura del ejecutivo con sus socios por el envío de material militar a Ucrania.

10.49 | Mira Milosevich-Juaristi, experta en Relaciones Internacionales e Investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano, esplica en HERRERA EN COPE, que el hecho de que Vladimir Putin haya atacado en este momento a Ucrania, "no es casusal. Putin ha elegido este momento, porque ha calculado que el equilibrio del poder favorece a Rusia y que puede ganar esta guerra". Aquí puedes leer la entreivsta completa

Audio









10.39 | El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que no se puede permitir que los ciudadanos europeos "vivan angustiados" por los riesgos nucleares, tras el ataque a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia.

"Ayer tuve un contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, mi colega y amigo Dmytro Kuleba, informándome de madrugada del inquietante asalto a la central nuclear por parte de fuerzas rusas y chechenas", declaró a su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas.

"No podemos permitir esas escenas en Europa. No podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan angustiados con posibilidades que habían desaparecido hace ya muchas décadas de la mente de todos los europeos", añadió.

Reitero nuestra firme condena de la agresión rusa contra #Ucrania en el @UN_HRC.



Instamos a Rusia a que permita el acceso sin limitaciones a las agencias humanitarias, cese de forma inmediata el ataque y cumpla sus obligaciones internacionales en materia de DDHH. pic.twitter.com/PYG5GkreTJ — José Manuel Albares (@jmalbares) March 3, 2022





10.15 | El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg ha condenad la agresión rusa contra civiles en Ucrania y aseguró que el ataque a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, muestra la “temeridad” de esta guerra y la necesidad de que Rusia retire sus tropas. “Esto solo demuestra la temeridad de esta guerra y la importancia de ponerle fin y de que Rusia retire todas sus tropas y se implique de buena fe en esfuerzos diplomáticos”, aseguró Stoltenberg junto al secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, a su llegada a una reunión extraordinaria de ministros aliados de Exteriores.

NEW — @NATO Secretary General Jens Stoltenberg on the attack against #Zaporizhzhia#nuclear power plant in #Ukraine:



“This just demonstrates the recklessness of this war and the importance of ending it, and the importance of Russia withdrawing all its troops”. pic.twitter.com/Jw9gtZbyNB — Dylan P. White (@dylanpwhite) March 4, 2022





10.05 | Hoy España manda la primera remesa militar a Ucrania, hasta cuatro aviones van a salir entre hoy y mañana desde la base aérea de Los Llanos en Albacete. En Bruselas a esta hora se ven las caras los ministros de exteriores de la OTAN para analizar los últimos movimientos militares y por la tarde se vuelven a reunir para analizar el alcance de las primeras sanciones a Rusia y se conectarán por videoconferencia con el ministro de exteriores ucraniano.

10.01 | Los ataques sobre la población civil no cesan, y todo a pesar de que este jueves durante la segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia se decidía abrir corredores humanitarios para aliviar la guerra.

10.00 | Rusia recrudece su ofensiva sobre Ucrania. En este noveno día de conflicto las tropas de Putin han ocupado la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, que horas antes bombardeaban.

9.40 | Las Bolsas se desangran al mismo ritmo que aumenta la virulencia de los ataques rusos en Ucrania. Son malos tiempos. Las Bolsas continúan marcadas por un creciente nerviosismo. La tensión ha subido otro peldaño tras el ataque de Rusia a una gran central nuclear ucraniana. La mayor de Europa, con seis reactores nucleares en su seno. Afortunadamente no se ha producido una hecatombe, pero no ha faltado mucho. El despropósito de Moscú alcanza ya niveles difícilmente imaginables. El pesimismo se extiende por los mercados y el desánimo se profundiza todavía más. Crece exponencialmente la amenaza de un severo enfriamiento de la actividad económica mundial. Algunos analistas comienzan a barajar ya la posibilidad de una estanflación en Europa y, en menor medida, en EEUU. Es una situación marcada por una inflación elevada y a la vez por un escaso crecimiento de la economía y un aumento del desempleo. Un cóctel devastador. Sigue leyendo el análisis de la Bolsa de Fernando Mañueco

9.37 | El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobrevivió supuestamente a tres intentos de asesinato la pasada semana por parte de dos grupos diferentes, mercenarios del Kremlin y fuerzas especiales chechenas, según informa este viernes el diario británico The Times.

Dos grupos diferentes han intentado asesinar al líder ucraniano, el llamado grupo Wagner, mercenarios respaldados por el Kremlin y fuerzas paramilitares especiales chechenas, si bien los intentos de ambos han sido abortados por elementos contrarios a la guerra dentro del propio servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB).

9.17 | Ya puedes escuchar el monólogo completo de Carlos Herrera en Herrera en COPE: "La parte dura de Podemos quiere que Ucrania sea una provincia de Moscú".

Audio









9.05 | Estamos ante una batalla a largo plazo en palabras de Mira Milosevich-Juaristi, experta en Relaciones Internacionales e Investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano, en Herrera en COPE ha explicado que Putin tiene grandes posibilidades de ganar la guerra y que las sanciones contra Rusia sólo le pasarían factura a largo plazo. "No pensaba que iba a corurrir una invasion total porque em parece absurdo perder todo por ganar una guerra".

Mira Milosevich-Juaristi : "Putin no tiene una oposición política articulada"

Mira Milosevich-Juaristi :"El precio que puede pagar Putin es a largo plazo"

Mira Milosevich-Juaristi :"Por ahora Rusia tiene un colchón de divisas y oro"

Mira Milosevich-Juaristi : "Europa se ha despertado pero a ver si se ha despertado bien"

8.37 | La tertulia de HERRERA EN COPE, en DIRECTO: "Por una causa terrible, hoy Europa es más Europa"

8.37 | La tertulia de HERRERA EN COPE, en DIRECTO: "Me encantaría que Podemos explicara la relación que tiene con Putin y que Sánchez se moviera por principios y no por tácticas".

8.33 | Expósito en DIERCTO, en HERRERA EN COPE: "Es el momento de ayudar, no hay derecho a que seamos tan insolidarios por no se qué populismos políticos"

8.31 | ///ÚLTIMA HORA/// Las tropas rusas ocupan la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania, la mayor de Europa, segúninformó el regulador nuclear estatal de Ucrania, y añadió que el personal de la planta controla el estado de los bloques y garantiza su correcto funcionamiento, tal y como informa EFE.

8.07 | Ya puedes leer la primera clave del día de Carlos Herrera: ¿Cuánto tiempo aguantará Ucrania la superioridad militar de Rusia?

8.03 | Herrera a las 8: "En las útlimas horas hemos visto escenas espantosas como la de una mujer que lloraba en medio de la calle con la pierna destrozada. Y Putin dice que respeta a la población, ya lo ven".

Herrera a las 8: "Un parte dura de Podemos no está a favor de escenas como esta porque dicen, alarga la guerra. Tienen razón, cuanto mejor dejarse hacer, que los rusos te destripen, que hagan de Ucrania una provincia y se acabe la guerra"







Audio





8.00 | Herrera en DIRECTO, en su monólogo de las 8: "Cada hombre y cada mujer en Ucrania hacen frente como pueden a un monstruo que es cien veces mayor".

Herrera a las 8: "Un hombre simboliza la unidas de esta gente demacrado por el cansancio, Zelenski. Pónganse en el papel de este hombre por quien nadie daba un duro, huyendo permanentemente de un ejército de chechenos que lo quieren destripoar y apareciendo cada día para dar morla a los suyos. Putin como el que oye llover".

7.45 | 150 emisoras europeas harán sonar a la vez "Give Peace a chance" de Lennon. Europa lanza este viernes un mensaje de esperanza ante la guerra en Ucrania con la iniciativa "Give Peace a Chance" (Dale una oportunidad a la paz), al emitir a las 08:45 horas la mítica canción de Jonh Lennon a través de las 150 cadenas de radio públicas de 25 países europeos.

7.30 | ¿Qué dice hoy la prensa sobre le conflicto de Ucrania? Herrera en COPE. Ucrania alerta de un incendio en la mayor central nuclear de Europa, que es ahora mismo la gran preocupación. Alto el fuego sólo par permitir el exodo del horror dice ABC, sobre ese acuerdo de establecer corredores humanitarios para facilitar la huida de los refugiados, un millón de personas ya.

El Mundo destaca que la Unión Europea abre sus fronteras sin condiciones a los ucranianos. Activa así una medida histórica que les permitirá vivir y trabajar sin pedir asilo. Putin exige la rendición titula La Razón Macron que habló ayer por teléfono con Putin advierte que lo peor está por llegar. Mikel Ayestarán cuenta en ABC como la capital Kiev, bunkeriza sus hospitales, las habitacines tres pisos bajo tierra ante el temor a bombardeos.

Con el valor de los rusos que desafían la dictadura de Putin y protestan contra la invasión. Más de 8000 han sido detenidos. Recoge ABC el momento en el que los antidisturibos detienen en San Petesturgo a Yelena Osipova una mujer de 80 años que se ha convertido ya en un símbolo de esas protestas. Vino al mundo cuando los nazis asediaban su ciudad y ahora la detienen por pedir que pare la locura de esta guerra.

7.00 | Mikel Ayestarán, enviado especial de COPE a Kiev, en HERRERA EN COPE: "Tengo la maleta siempre preparada y los zapatos puestos por si hay que salir". "Las últimas 24 horas han discurrido en el centro de Kiev no se ha escuchado el sonido de las alarmas aunque sí se ha registrado alguna explosión", apunta Ayestarán, que asegura que "comparado con los primeros días, los ciudadanos dicen que pueden dormir". Sigue leyendo...

Audio









06:20 | Sofocado el incendio en la central nuclear de Zaporiyia

Equipos de bomberos sofocaron hoy el incendio en el centro de formación de la central nuclear de Zaporozhie, atacada anoche por las tropas rusa, informó el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania (DSNS). El fuego, que abarcó una superficie de 2.000 metros cuadrados, fue apagado a la 06.20 horas (04.20 GMT), precisó el DSNS en su página de Facebook.

05:45 | Ucrania advierte de que el mundo está al borde de la mayor catástrofe nuclear de la historia

El ministro de Energía de Ucrania, Herman Galuschenko, advirtió hoy de que el mundo está al borde de la mayor catástrofe nuclear en la historia de uso pacífico de la energía atómica tras el ataque ruso que provocó un incendio en un edificio de la central de Zaporozhie, en el sureste del país.

"El agresor continúa asestando golpes demoledores a Ucrania. No lo detienen ni los miles de víctimas ni las tragedias. Ahora quieren destruir todo el mundo", escribió en su página de Facebook. Galuschenko denunció que las tropas rusas emplearon fuego de tanques , de artillería y cohetes contra la central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, "a sabiendas de las consecuencias catastróficas de sus acciones".

04:10 | Zelenski pide a Europa que "despierte ya" ante el "terrorismo nuclear" de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigió hoy a Europa para pedirle que "despierte ya" ante el "terrorismo nuclear" de Rusia, después de que fuerzas rusas atacaran una central nuclear en el sureste del país y provocara con sus proyectiles un incendio. "¡Europa debe despertarse ya! La central nuclear más grande de Europa está en llamas, se están desconectando ahora mismo unidades nucleares", señaló en un vídeo colgado en la cuenta de Telegram de la oficina presidencial.

Indicó que los tanques rusos están equipados con cámaras termográficas para que los soldados sepan adónde disparar y por lo que "se estaban preparando para ello". Zelenski se dirigió a todos los ucranianos y europeos, que, dijo, conocen perfectamente la palabra "Chernóbil", en referencia a la mayor catástrofe nuclear de la historia ocurrida el 26 de abril de 1986. "Fue una catástrofe global", señaló el mandatario ucraniano. "Rusia quiere repetir esto y lo está repitiendo, pero seis veces más", dijo, en referencia al número de unidades que hay en la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia.

02:58 | El Ministro de Exteriores de Ucrania asegura que si Zaporiyia explota "será 10 veces más grande que Chernobyl"

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, ha publicado un mensaje en su perfil de Twitter confirmando lo ocurrido y alertando de la situación. "El ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la central nuclear de Zaporizhzhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa", apuntaba.

Y advertía: "El fuego ya se ha desatado. Si explota, ¡será 10 veces más grande que Chernobyl! ¡Los rusos deben cesar INMEDIATAMENTE el fuego, permitir a los bomberos, establecer una zona de seguridad!".

01:25 | Declarado un incendio y una amenaza nuclear en la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa

Las fuerzas rusas están disparando contra la central nuclear de Zaporizhzhia en Enerhodar, una ciudad en el río Dnipro que representa aproximadamente una cuarta parte de la generación de energía de Ucrania. El alcalde de la ciudad, Dmytro Orlov, dijo que la planta nuclear ahora está en llamas y la transmisión en vivo de la planta muestra humo saliendo del edificio. Los tanques y la infantería rusos entraron en Enerhodar el 3 de marzo.

00:40 | Rusia bombardea Ojtirka, en el nordeste de Ucrania

Las fuerzas rusas bombardean Ojtirka, en la región de Sumi, en el nordeste de Ucrania, y han dejado sin electricidad y calefacción a la población, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Dmytro Zhyvytskyi, en su cuenta de Telegram.

"No hay calefacción ni electricidad en Ojtirka, en la región de Sumy, y las tropas rusas están bombardeando Sumy", escribió. "En principio, toda la región de Sumy es ahora un territorio del infierno, que está siendo destruido por las tropas rusas", indicó. El bombardeo de la ciudad de Sumy comenzó alrededor de las 18.00 (16.00 GMT), explicó.

Sostuvo que ha estado trabajando 24 horas para organizar las evacuaciones de la región, ya que Nedrigailov, Boromlya, Bezdryk, Lebedyn están siendo bombardeados.

23:20 | Blinken lanza un vídeo de apoyo a los ucranianos y ensalza su actitud "inspiradora"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que traslada su apoyo a la ciudadanía de Ucrania frente a la invasión rusa, y ensalza su actitud "inspiradora".

"Quiero dirigirme directamente al pueblo de Ucrania. Vuestra valentía y dedicación a vuestro país, cultura y democracia es una inspiración al mundo. Estamos, y seguiremos, unidos con Ucrania", ha escrito Blinken en el mensaje que acompaña el documento gráfico.

I want to speak directly to the people of Ukraine. Your bravery and dedication to your country, culture, and democracy is an inspiration to the world. We have been, and will remain, #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/ksg21TMhe3 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2022

21.40 | Vicente, español afincado en Rusia: "El 95 % de los rusos con los que he hablado no justifican la guerra"

Vicente es uno de los 3.000 españoles que se encuentran en Rusia y que siguen, muy de cerca, cómo evoluciona el conflicto. Informa Paola Albaladejo. SIGUE LEYENDO AQUÍ

19:05 | Ucrania asegura que se ha acordado un alto el fuego temporal para "la creación de corredores humanitarios"

El asesor presidencial ucraniano Myjailo Podoliak informó de que se ha alcanzado un acuerdo para un cese del fuego temporal por motivos humanitarios en las negociaciones de este jueves con Rusia.

"Las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto el fuego temporal", señaló en su canal de Telegram. LEE MÁS AQUÍ

18:00 | El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llamado hace unos minutos a los ucranianos a resistir y ha asegurado que las fuerzas ucranianas han logrado preservar todas las lineas de frente. El mandatario ha exigido a Rusia que pague por toda la destrucción que está causando.

17:12 | Zelenski: "Siento el dolor como todos vosotros. Por eso, tenemos miedo a que les pase algo a nuestra gente cercana. Perder el sitio donde vivimos".

17:07 | Zelenski: "Tengo miedo por la vida de mi familia, pero como presidente no tengo derecho a estar asustado ".









16:30 | Macron ha lanzado un claro mensaje a los ciudadanos franceses: "En el futuro cercano, el precio de llenar el depósito, pagar la calefacción y el precio de algunos productos probablemente aumente todavía más".

16:00 | Rusia va a recrudecer sus ataques a Ucrania a no ser que se acepten sus condiciones, entre ellas su desmilitarización.

Así se lo ha confirmado el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a su homólogo francés, Emmanuel Macron y que su ofensiva va sobre lo previsto.

Desde Ucrania aseguran que el próximo objetivo de Rusia es Odesa. Ya han detectado frente a sus costas, en el mar negro, cuatro navíos de desembarco rusos de gran tamaño y tres lanchas rápidas armadas con misiles.Nos lo confirmaba en Mediodía COPE Róman, un ucraniano que vive en esa localidad del sur del país.

15:22 | Ucrania denuncia nueve muertos y cuatro heridos por el ataque ruso en Chernigov

El gobernador de la región de Chernigov, Viacheslav Chaus, ha resaltado que nueve personas han muerto y cuatro han resultado heridas, antes de agregar que entre los objetivos atacados figuran dos escuelas.

13.40 | Yoduro de potasio: El medicamento que se está agotando en las farmacias por el miedo a un ataque nuclear

Casi ninguna farmacia en Finlandia tiene ya este medicamento. Aunque protege de la radiación, tiene efectos secundarios muy graves y solo se debe tomar bajo recomendación. SIgue leyendo..

13.23 | Zelenski promete reconstruir Ucrania y exige a Rusia que lo pague. En una nueva alocución, el presidente ucraniano aseguró que el Estado restaurará "cada casa, cada calle, cada ciudad".

"Y le decimos a Rusia: enseña (a la población) las palabras 'reparaciones' y 'contribuciones'", señaló.

El mandatario hizo estas declaraciones después de que las fuerzas rusas bombardearan ayer la Catedral de la Asunción en Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y ubicada en el este del país.





Talked to ???? President Moon Jae-in @moonriver365. Informed about counteraction to Russia. About the crimes of the aggressor. Thanked ???? for supporting ???? and imposing sanctions. We will continue to work together building an anti-war coalition around the world. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 3, 2022

13.15 | El periodista ruso Dmitri Murátov, premio Nobel de la Paz 2021, ha pedido "un alto el fuego incondicional y una tregua" y afirmó que “existe la amenaza real de una guerra nuclear” a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“Existe la amenaza real de una guerra nuclear”, indicó Murátov durante una comparecencia por videoconferencia en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

El director del periódico independiente "Nóvaya Gazeta" recordó que el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el miércoles que “la tercera guerra mundial sería una guerra nuclear, y me imagino que aludía a lo que está pasando en Europa central”.

En este momento, consideró que “el mayor peligro” es “la posibilidad, la amenaza de una respuesta nuclear que ya indicó (el presidente ruso, Vladímir) Putin cuando dijo que si Estados Unidos intervenía, la respuesta que daría es algo que nunca se había visto en la historia”.

“Todo esto parece una pesadilla, pero no excluyo la posibilidad de que en un momento dado, se vean tentados a pulsar el botón rojo”, señaló.

13.00 | La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy que el pueblo de Volnovaja ha sido prácticamente destruido en su totalidad por bombardeos y que todavía quedan algunos residentes escondidos en sótanos.

"Las operaciones militares se intensifican conforme aquí hablamos, con bombardeos sobre o cerca de grandes ciudades", dijo Bachelet, para luego enumerar varias urbes ucranianas, como Kiev, Járkov, Mariúpol o Jersón, una ciudad del sur del país que ha sido la primera en caer en manos de las fuerzas rusas.

12.57 | El desgarrador testimonio de Nicolai: "Mi familia en Ucrania ahora vive bajo tierra, escondida". El propietario de 'Kalinka', uno de los establecimientos que se está volcando en recoger ayuda para este país, explica a COPE cómo está viviendo esta situación de guerra. Informa COPE Zaragoza

Audio Miles de familias huyen de la guerra de Ucrania.DIEGO HERRERA / EUROPA PRESS









12.46 | La ministra de Defensa, Margarita Robles, endeclaraciones a los medios a su llegada a la sede de la CEOE, donde interviene en un acto, Robles ha recordado que está previsto que mañana salgan dos aviones con material ofensivo perteneciente al Ejército de Tierra.

Se trata de 1.370 lanzagradas contra carros, 700.000 cartuchos para ametralladoras y fusiles y ametralladoras ligeras y Robles ha indicado que la intención es que el cargamento llegue mañana mismo a Polonia, cerca de la frontera con Ucrania.

Y "dentro de la dificultad que hay" por la guerra, la ministra confía en que las autoridades ucranianas puedan recogerlo.

12.38 | Sánchez en DIRECTO desde la base operativa del Grupo Especial de Operaciones GEO, en Guadalajara: "España está donde debe estar y dando en una respuesta contundente"

Destaca la "unidad" vivida este miércoles en el Congreso de los Diputados

12.35 | En DIRECTO, Pedro Sánchez sobre la evacuación de españoles en Ucrania: "Sin seguridad no hay libertad". Destaca el trabajo de los GEO en el operativo de rescate.

Pedro Sánchez: "Agradecimiento por vuestra entrega"

12.34 | El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la base operativa del Grupo Especial de Operaciones GEO, en Guadalajara.

Esta unidad de élite de la Policía Nacional, especializada en operaciones de alto riesgo, ha participado en la evacuación de 150 ciudadanos españoles de Ucrania, que escoltó en dos convoyes hasta Polonia, el 24 y 25 de febrero.

El jefe del Ejecutivo, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pasado revista de formación en la explanada principal de las instalaciones, ha informado la Presidencia del Gobierno en nota de prensa.

12.15 | CONVOY SOLIDARIO.- 874.000 ucranianos ha salido de su país huyendo de la guerra. Al mismo tiempo, surgen iniciativas privadas: personas que van a la frontera para ayudar a los refugiados, incluso para recogerlos con sus coches y llevarlos a su propia casa. Enrique Martínez, director del proyecto Arraigo de Palencia es uno de ellos y ha cuenta en DIRECTO su historia en Herrera en COPE: "La mayoría de los ucranianos que está saliedo quieren volver, la gran mayoría se quedará cerca de la frontera para volver pero hay otros que lo han perdido todo y van a tener que irse a otras poblaciones y naciones".

"Cada kilómetro somos más ucranianos"

12.13 | Llegan los primeros refugiados ucranianos a Asturias. Una familia de cinco miembros (tres niños y sus padres) llega a Gijón de la mano de Expoacción, gestora del programa veraniego de acogida en la ciudad asturiana en los últimos años. Te cuenta su historia COPE Asturias

12.12 | Un vecino de Utrillas cruza Europa para rescatar a su sobrina ucraniana. También se ha traído a una mujer embarazada, a su madre y a su hija, y quier volver a por más gente. El resto de su familia continúa en Jerson, una de las ciudades más atacadas. Informa COPE Zaragoza

12.00 | En esta primera semana de guerra son ya 1 millón los ucranianos que han cruzado la frontera huyendo del horror. A esta hora los ministros de interior de la Unión Europea estudian como acogerlos....Calculan que esta cifra se puede multiplicar por cuatro

11.45 | Rusia seguirá negociando con Ucrania pero continuará la operación militar

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirma que Rusia está dispuesta a seguir negociando con Ucrania pero no detendrá la operación militar hasta que no cumpla los objetivos previstos. "Estamos dispuestos a negociar, pero continuaremos nuestra operación, porque no podemos permitir que en Ucrania exista una infraestructura que amenaza a la seguridad de Rusia. La desmilitarización será llevada a término con la eliminación de esta infraestructura y armamentos", dijo en rueda de prensa con medios internacionales.

11.30 | Irene Montero se reafirma contra la decisión del Gobierno de enviar armas a Ucrania: "No va a ser eficaz"

Para Podemos es necesario reforzar las "vías diplomáticas" para conseguir el "cese de la vulneración de los derechos fundamentales" de los ucranianos. Sigue leyendo...

11.03 | La agencia nuclear de la ONU aprueba una resolución critica contra Rusia. Según fuentes diplomáticas consultadas por Efe en Viena, 26 de los 35 países de la Junta votaron a favor de la resolución presentada por Polonia y Canadá, mientras que solo Rusia y China votaron en contra.

La resolución aprobada "deplora" las acciones de Rusia en Ucrania, incluyendo "la toma de control por la fuerza de instalaciones nucleares".

11.02 | Hoy las delegaciones rusa y ucraniana tienen previsto mantener la segunda ronda de negociaciones para intentar alcanzar un alto el fuego cuando se cumple una semana de guerra. Tras la toma de JERSÓN, al sur del país, el ejército ruso avanza hacia ODESA por el Mar Negro. Se han registrado potentes explosiones en Kiev su capital durante la madrugada.

11.01 | La columna de cientos de carros blindados y piezas de artillería no se mueve, según el Pentágono. Según las informaciones, los soldados rusos que avanzan en un convoy camino de Kiev, "se habrían quedado sin comida ni combustibles"









10.55 | Los carburantes también marcan nuevos récords en plena invasión rusa de Ucrania. La gasolina se vende a una media de 1 euro con 60 céntimos mientras que el gasóleo lo hace a casi 1 euro con 50

10.45 | La invasión de Ucrania comienza a pasar factura: El gas duplica su precio, hasta los 195 euros. Tras la invasión militar rusa de Ucrania hace una semana, el precio del gas se ha disparado y se ha duplicado respecto al que tenía antes del inicio de la operación militar (87 euros).

El nivel de este jueves pulveriza los récords registrados los días previos a la Nochebuena pasada, cuando llegó a 184,9 euros durante la negociación por la disminución del suministro desde Rusia hacia Europa por el gasoducto que atraviesa Ucrania. Sigue leyendo...









10.23 | El oligarca ruso Oleg Derispaska, uno de los hombres más ricos de Rusia, advirtió hoy de que es "una locura" demorar las conversaciones ruso-ucranianas para alcanzar la paz. "¡La paz es muy importante! ¡Demorar la negociaciones es una locura!", escribió en su canal de Telegram Deripaska, conocido como el "rey del aluminio" por su activos en el sector.

Advirtió de que Ucrania es hace mucho una potencia nuclear, ya que además de la averiada central nuclear de Chernóbil, actualmente sellada, cuenta con otros 15 reactores nucleares y tres depósitos de combustible nuclear utilizado. "Para los cortos de entendederas: si se produce cualquier incidente en esas instalaciones, nuestros descendientes en el territorio de la parte europea de Rusia, de Ucrania y Europa nos lo van a recordar maldiciéndonos durante 200 años", subrayó Derispaska.

El multimillonario, próximo al Kremlin, no es la primera vez que se pronuncia por la paz en Ucrania. Rusia y Ucrania anunciaron que sus representantes celebrarán hoy una segunda ronda de negociaciones en la frontera ucraniano-bielorrusa. La primera se celebró el pasado 28 de febrero sin que se llegase a ningún acuerdo.

10.20 | "Hay que reconocer que tenemos un gobierno fuerte, y de firmes convicciones. Ayer, se demostró la solidez de la coalición gubernamental, y fue irrefragable. De un lado, Pedro I, el Mentiroso, que le había hecho repetir a su portavoz, Isabel Rodríguez, el martes, en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros, que no mandaríamos armamento directamente a Ucrania, y llegó el miércoles y se cargó lo que habían acordado en el Consejo de Ministros, y dijo lo contrario: que, naturalmente, enviaríamos armas ofensivas a Ucrania. Del otro lado, Podemas, Podemos, Podemes, que habían logrado el acuerdo del Consejo de Ministros de no enviar armas a Ucrania, firmes también en sus convicciones, y en un acto de valentía lleno de esplendor, ante la traición que les había hecho el presidente del Gobierno, faltando a su palabra dada en el Consejo de Ministros, sin miedo a nada, ni a nadie, no aplaudieron a Pedro I, El Mentiroso. Sin miedo al riesgo, con ese arrojo que surge del pacifista, ante los grandes momentos. SIgue leyendo el comentario de Luis del Val en "Herrera en COPE" que hoy pone el foco en las "firmes convicciones" de Sánchez y su Gobierno

Audio













10.15 | Expósito, sobre Ucrania: “Por orden de Moncloa no podemos hablar con militares, ni con embajadores o Geos". El director de La Linterna asegura que es "manipular, controlar y censurar a los que saben y se juegan la vida por nosotros en cualquier lugar"

Pese a que informar sobre la guerra de Ucrania es en estos momentos “fundamental”, el comunicador ha denunciado en Herrera en COPE que “por orden de Moncloa no podamos hablar con militares en zona, ni con embajadores o diplomáticos, ni con los policías o os GEO que ayudaron en la huida hacia Polonia”. Sigue leyendo...

Audio









10.14 | Se cumple una semana de la invasión rusa en Ucrania. Jersón, al sur del país, se convierte en la primera gran ciudad tomada por las fuerzas rusas... A esta hora sigue resistiendo Kiev que se prepara ante un inminente ataque. Continúa avanzando la enorme columna con carros blindados y piezas de artillería rusas.

10.00 | A la ciudad de Chernihiv han llevado algunos productos hoy, por la privera vez en estos 8 días. La ciudad de Sedniv cerca (a 30 minutos en coche) no hay acceso y la gente está a punto de la crisis humanitaria. A Sosnytsia, una pequeña ciudad de casi 7 mil habitantes llevaron tirolina con productos.









9.30 | La Bolsa aguanta como puede, mientras el barril de petróleo se acerca a los 120 dólares. El jueves arranca con la Bolsa plana, pero no tranquila. La volatilidad es enorme en todos los mercados. Tan grande como los temores y las incertidumbres que hay encima de la mesa en estos días convulsos. El único rayito de esperanza procede de las negociaciones que retomarán hoy las delegaciones de Rusia y Ucrania.

Hoy el índice Ibex 35 sube un 0,2 por ciento tras la apertura. Se coloca en 8.340 puntos. La Bolsa no ha sufrido tanto como podría parecer por su inestabilidad. De hecho, el Ibex se movía en 8.440 puntos antes de la invasión de Ucrania. Ha perdido menos de un 2 por ciento en esta semana aciaga para la paz mundial. En las últimas sesiones los cazadores de gangas se han dejado ver por el mercado buscando las oportunidades a largo plazo que quedan tras los episodios de pánico del corto plazo. Sigue leyendo el análisis bursátil de Fernando Mañueco..

9.00 | AMPLIACIÓN. Escucha ya completo el Monólogo de Carlos Herrera en Herrera en COPE: "Siguen buscando a Zelenski, pero el presidente ucraniano, sigue aguantando las dentelladas de los misiles rusos". Sigue leyendo...

Audio









8.53 | Las milicias prorrusas del Donbás estrechan el cerco alrededor de la ciudad de Mariúpol, en el sudeste ucraniano, tal y como informa el Ministerio de Defensa de Rusia. "Las unidades de las Fuerzas Armadas de la república popular de Donetsk estrecharon el cerco alrededor de la ciudad de Mariúpol y tomaron los pueblos Vinográdnoye, Sartana y Vodianóye", afirma el portavoz de la entidad castrense, Igor Konashénkov.

8.51 | Aviones de combate rusos violan el espacio aéreo sueco. Cuatro aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo sueco en una acción que fue captada y fotografiada por el Ejército del Aire del país nórdico, según informó su ministerio de Defensa en un comunicado.

El incidente se produjocuando los militares suecos avistaron a las cuatro aeronaves rusas sobrevolando la zona de la isla de Gotland, en el espacio aéreo de este país. Se trataba de dos aviones "SU 27" y otros dos "SU 24", todos ellos de bandera rusa y fueron localizados de forma inmediata por los militares suecos.

8.30 | ¿Qué destacan los periódicos sobre la guerra de Ucrania? Herrera en COPE, te lo cuenta:

Una semana de invasión y todo el drama acumulado en las historias de la prensa este jueves. Subraya el dato El País en su portada: “El asedio ruso empujar al mayor éxodo de refugiados en 75 años. 874.000 personas, más de la mitad niños, han huido a países vecinos y se prevén cuatro millones. Los diarios subrayan el cambio de postura del gobierno que ahora sí envia munición, lanzagranadas y ametralladoras. El Debate publíca la nota de la embajada ucraniana en Madrid el pasado domingo en la que pedían al gobierno de Sánchez esa ayuda. El Mundo publíca que 24 horas antes, la OTAN ya había dejado en evidencia al gobierno con una nota que situaba a España enre los países menos implicados en ayudar a Ucrania.

El Mundo da voz a esas decenas de familias españolas que cada verano acogen a niños ucranianos del area de Chernóbil. Piden un corredor humanitario para poder sacarlos del país y acogerlos aquí.

Destacan los diarios que el Gobierno ya empieza a reconocer lo que viene, negro futuro económico, necesidad de sacrificios y petición de unidad. La guerra diceABC amenaza con ralentizar el avance del empleo y las empresas temen por el ritmo de la recuperación. Sánchez pide un pacto de rentas, el Gobierno amplia hasta julio las ayudas sobre la luz y la guerra obliga a Bruselas a repensar el retorno a la disciplina fiscal el año que viene y no este, resume el diario La Vanguardia.

8.00 | El monólogo de Carlos Herrera, en DIECTO: "La ofensiva rusa, la gran ofensiva rusa está llegando desde el sur. La ciudad de Jersón ha sido ya tomada por por los rusos y también por el norte, en Járkov, ayer los rusos lanzaron un ataque con paracaidistas. La vida se ha vuelto peligrosa para la población civil. Fíjense, en el ayuntamiento, algunos estaban charlando, fumando tranquilamente y pasó esto (sonido de las bombas cayendo)".

"Son los misiles que no avisan, escuchas el silbido tres segundos antes de que el mundo se caiga literalmente encima y, la noche ha sido otro infierno de bombas en Kiev. Siguen buscando a Zelenski, pero el presidente ucraniano, sigue aguantando las dentelladas de los misiles rusos. La gente apenas puede salir a la puerta de los sótanos o los búnkeres porque puede pasar que de repente el cielo se vuelvan naranja y todo tiemble a su alrededor".

7. 35 | Mikel Ayestarán, enviado de COPE en Kiev: "Nadie pone en duda que habrá un ataque, la duda es cuándo". La guerra de Ucrania supera ya la semana de duración y entretanto, Kiev vive a una tensa calma a la espera de que pueda llegar por tierra un enorme convoy de tanques rusos que según ha confirmado a Herrera en COPE, Mikel Ayestarán, corresponsal de la Cadena COPE, que se encuentra en el corazón de la ciudad, se podría encontrar a unos "30 o 40 kilómetros". Sigue leyendo..

Audio









07:00 | Los ataques aéreos rusos golpean varias escuelas y una catedral en Járkov

Los ataques aéreos rusos han golpeado varias infraestructuras, entre ellas tres escuelas y la Catedral de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, en la séptima jornada desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una operación militar especial en el país.

Según ha confirmado la cadena CNN, al menos tres escuelas de Járkov han sido alcanzadas por ataques aéreos rusos el martes, según los vídeos y las fotos publicadas en las redes sociales, verificados por el medio estadounidense. Una de las escuelas se encuentra en el barrio norteño de Saltivka y las otras dos están a poco más de un kilómetro de distancia, en el distrito industrial del sureste de la ciudad, según ha informado el mismo medio.

06:20 | Kiev vive, al menos, cuatro explosiones durante esta madrugada

Al menos cuatro explosiones se han oído en la madrugada de este jueves en Kiev, dos de ellas cerca de la estación de metro de Narodiv, a escasos cinco kilómetros de la icónica plaza Maidán y muy cerca de los edificios gubernamentales ucranianos.

Las alarmas han vuelto a sonar en Kiev cuando se cumple ya más de una semana desde la declaración del presidente ruso, Vladimir Putin, de iniciar una operación especial en Ucrania. En concreto, las alarmas han sonado por distintos puntos del país, como Leópolis, Mykolaiv, Cherkasy, Odesa, Zaporiyia y también en la capital, Kiev, donde habrían estallado al menos cuatro explosiones, según recogen las agencias de noticias ucranianas.

03:50 | Jersón, primera gran ciudad ucraniana que cae en manos de los rusos

El Ministerio de Defensa ruso asegura haber tomado la ciudad de Jersón, una ciudad de importancia estratégica situada en una ensenada del mar Negro, con una población de casi 300.000 habitantes.

El alcalde de la ciudad, Ihor Kolijaiev, ha confirmado que ha mantenido conversaciones con las tropas rusas en el Ayuntamiento, al tiempo que ha pedido "no disparar a la gente". "No tenemos fuerzas armadas ucranianas en la ciudad, solo civiles y personas que quieren vivir aquí", ha añadido.

03:05 | Ucrania denuncia nuevos lanzamientos de misiles a Kiev, que han sido interceptados en el aire

Las autoridades ucranianas han alertado de una serie de nuevos lanzamientos de misiles hacia la capital por parte del Ejército de Rusia, si bien más tarde han aclarado que el proyectil ha sido derribado en el aire. La estación de tren del sur de Kiev ha resultado dañada tras el ataque aéreo y se ha tenido que evacuar a "miles de civiles" del edificio.

Según fuentes del diario ucraniano 'Pravda', el objetivo del ataque con misiles rusos era el Ministerio de Defensa o el Comando de las Fuerzas Terrestres. El misil ha sido derribado por el sistema de defensa aérea y sus restos han sido los que han caido cerca de la Estación de Ferrocarril del sur. El Ministerio del Interior ha alertado, además, de que el proyectil había impactado contra una tubería principal de suministro de calefacción de Kiev, aunque más tarde también ha matizado que los daños no son definitivos y serán reparados este mismo jueves.

02:10 | Zelenski cifra en casi 9.000 las pérdidas de soldados rusos desde el inicio de la invasión de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado este miércoles las pérdidas rusas en cerca de 9.000 soldados y ha señalado que trabaja ya para organizar un "corredor humanitario" para llevar a los civiles medicamentos y otros productos de primera necesidad. "Nuestro ejército está haciendo todo lo posible para derrotar al enemigo de una vez por todas. Casi 9.000 rusos han sido asesinados en una semana", ha dicho el mandatario ucraniano, según recoge la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Zelenski ha explicado que la mayoría de los soldados, tanto heridos como muertos, son recogidos por Rusia a través de decenas de helicópteros, pero que hay algunos que permanecen en las calles de ciudades como Mykolaiv.

01:15 | El Banco Mundial anuncia la suspensión de todos sus programas en Rusia y Bielorrusia

El Banco Mundial (BM) ha anunciado la suspensión con "efecto inmediato" de todos sus programas en Rusia y Bielorrusia por la invasión militar rusa de Ucrania. "Como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y las hostilidades contra el pueblo de Ucrania, el Banco Mundial ha detenido todos sus programas en Rusia y Bielorrusia con efecto inmediato", señaló el organismo en un comunicado.

La institución indicó que tenía aprobados nuevos préstamos a Rusia desde 2014, cuando Moscú invadió la península ucraniana de Crimea. Por otro lado, el BM informó que su último proyecto aprobado con Bielorrusia, cuyo Gobierno es aliado de Moscú y ha facilitado el tránsito de militares rusos hacia Ucrania, es de mediados de 2020

23:40 | EEUU extiende un año más la emergencia nacional sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles la extensión por un año más de la emergencia nacional con respecto a Ucrania, aprobada en 2014 en base a la "inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional".

"Las acciones y políticas contempladas en esta Orden Ejecutiva continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos (...) Por esto lar orden debe continuar en vigor más allá del 6 de marzo", han trasladado en un comunicado desde la Casa Blanca.

22:22 | El presidente de Alemania insta a Putin a tener "coraje" para acabar con la guerra en Ucrania

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha criticado la invasión rusa de Ucrania pues considera que "no tiene justificación" y ha instado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a que tenga el "coraje" de acabar con el conflicto.

Steinmeier ha advertido a Putin de que nadie podrá justificar ante la Historia lo que está sucediendo en Ucrania. "Cientos de miles están huyendo, gente inocente está muriendo y un país está siendo destruido", ha lamentado.

22:09 | Ucrania denuncia nuevos lanzamientos de misiles hacia Kiev

Las autoridades ucranianas han alertado este miércoles de una serie de nuevos lanzamientos de misiles hacia la capital, Kiev, por parte del Ejército de Rusia.

La Administración Estatal de la Ciudad de Kiev ha denunciado un ataque aéreo ruso contra la Estación Ferroviaria del Sur de la capital, "donde miles de mujeres y niños ucranianos están siendo evacuados".



21:35 | España enviará a Ucrania un total de 1.370 lanzagranadas y 700.000 ametralladoras

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que España enviará el viernes dos aviones con material ofensivo en el que está previsto que vayan un total de 1.370 lanzagranadas contracarro y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras.

"Saldrá el viernes por la mañana, por medio de aviones del Ejército del Aire hasta Polonia, en un punto cercano a la frontera con Ucrania y serán recogidos por las autoridades ucranianas", ha explicado la ministra en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press. Robles ha resaltado que este primer envío es "importante" porque permitirá "una defensa muy individualizada" que podrá ser utilizada por "personas que no tienen una gran experiencia en la utilización de armas".

21:29 | "Los hospitales no están para tratar enfermos de covid": la guerra obliga a Ucrania a priorizar

Jorge Mestre es un español que tiene a sus suegros en Kiev y ha relatado en COPE cómo se encuentran y algunas de las limitaciones a las que se están enfrentando por la guerra

21:14 | Macron mantendrá el contacto con Putin para intentar que abandone la guerra

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este miércoles que mantendrá el contacto con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para intentar convencerle de que renuncie a las armas.

En un discurso solemne dirigido a la nación, el jefe de Estado francés añadió que ofrece la ayuda de Francia en las negociaciones abiertas entre portavoces rusos y ucranianos y señaló que busca evitar que la actual guerra en Ucrania se extienda a otros países.

20:42 | EEUU impone nuevas sanciones contra una veintena de empresas rusas de defensa por la agresión a Ucrania

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de nuevas sanciones económicas para Rusia y Bielorrusia en represalia por la "brutal" agresión a Ucrania, en esta ocasión contra empresas de defensa y alta tecnología.