Un diputado 'tory' se echa una siesta durante el decisivo debate del Brexit

El líder conservador en la Cámara de los Comunes tory, Jacob Rees-Mogg ya conocido por sus extravagancias se ha puesto en el punto de mira al echarse una siesta durante el decisivo debate sobre el Brexit. Pero no lo ha hecho tranquilamente en su casa, ha elegido sin ningún pudor uno de los famosos escaños verdes de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico.

Las críticas y los 'memes' en las redes sociales no se han hecho esperar, ante lo que que consideran que es un desprecio por el futuro inmediato del Reino Unido.

Es el caso de la diputada laborista Anna Turley quien escribía en su red social Twitter: “La personificación de la arrogancia, los privilegios, la falta de respeto y el desprecio por nuestro Parlamento”.

En este sentido la diputada del Partido Verde, Caroline Lucas, también ha calificado de “desprecio” al Parlamento el gesto del 'tory'. “Se ha hablado mucho sobre la democracia hoy, y el Líder de la Cámara, tengo que decirlo, con su lenguaje corporal durante toda la noche, ha despreciado tanto a esta casa como a la gente”.

Body language speaks volumes



I’d spent nearly 3 hours watching him in a prone position & it got too much!



Plus - how dare he label those of us trying to stop No Deal “undemocratic”



His Government has no mandate for this vicious Brexit - and is trying to bypass parliament pic.twitter.com/lO2khL3xnB