Diez heridos, cinco policías, en dos tiroteos distintos en EEUU

Diez personas han resultado heridas este miércoles en Estados Unidos en dos tiroteos distintos, ocurridos en Florence (Carolina del Sur) y Filadelfia (Pensilvania).

Por un lado, al menos cinco agentes de las fuerzas del orden han sido tiroteados en Carolina del Sur (EE.UU.), según medios de comunicación locales, que no han precisado si estaban muertos o heridos.

Tres agentes del condado de Florence y otros dos de la ciudad homónima han recibido el impacto de los proyectiles en un "incidente" con una persona armada en esta zona. El Servicio de Emergencias del condado señaló en su cuenta de Twitter que había "un incidente con un tirador activo en curso" y posteriormente ha señalado que el suceso ya había acabado y que el sospechoso había sido arrestado, sin confirmar víctimas.

The active shooting situation is over and the suspect is in custody.