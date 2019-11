Detractores de Evo Morales defienden la "sucesión constitucional" de Áñez

(Corrige la última palabra)

Medio millar de bolivianos se han concentrado este sábado en la plaza de Colón de Madrid para "desmentir" que en Bolivia haya habido un golpe de Estado, sino una "sucesión constitucional" de la presidenta interina Jeanine Áñez debido al "fraude electoral" en la reelección de Evo Morales.

"Es falso el discurso del señor Evo Morales de que en Bolivia hubo un golpe de Estado, ha habido fraude electoral y al conocer el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha renunciado porque no le quedaba otra cosa", ha asegurado a Efe el coordinador de la Plataforma de Bolivianos por la Democracia, Félix Quintanilla.

Convocados por esta plataforma, cerca de medio millar de bolivianos han llegado desde diversas ciudades de España a la céntrica plaza madrileña, donde han defendido la legalidad de la actual presidenta interina del país entre gritos de apoyo, aplausos, banderas de su país y pancartas negando un golpe de Estado.

Evo Morales abandonó Bolivia el pasado lunes y se encuentra asilado en México, después de que renunciara a la Presidencia tras catorce años en el cargo, en medio de las protestas por supuesto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre, en los que fue reelegido para un cuarto mandato.

"Morales ha renunciado porque el Ejército y la Policía le han dado la espalda ya que el pueblo se ha movilizado", ha dicho Quintanilla, que ha lamentado que Morales "pretenda volver movilizando a sus seguidores".

Desde el pasado lunes fuerzas militares y policiales realizan operaciones conjuntas para mantener el orden ante la ola de violencia desatada en Bolivia, donde se contabilizan 20 fallecidos y más de 500 heridos en enfrentamientos desde las elecciones del 20 de octubre.

"Los movilizados ahora es la gente de Evo Morales, pero ellos están armados, están cometiendo actos de terrorismo y subversión y no lo aceptamos: el pueblo no puede vivir en zozobra, queremos garantías constitucionales para los que se movilizan y para los que no lo hacen", ha denunciado Quintanilla.

Murcia, Valencia, Pamplona, Palma, Logroño o Bilbao son algunas de las ciudades desde las que han llegado los bolivianos concentrados este sábado en Madrid.

El pasado día 10, Evo Morales anunció la convocatoria de nuevas elecciones generales, después de que la OEA recomendara repetir los comicios del 20 de octubre por graves irregularidades. En las horas siguientes se sucedieron las renuncias en el Gobierno, y militares y policías le pidieron que dimitiera para pacificar al país.

Finalmente, Morales confirmó su renuncia en un vídeo en el que denunciaba un "golpe cívico, político y policial".