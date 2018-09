Detenido un viajero de Ryanair que corrió por la pista para alcanzar su avión

La seguridad del aeropuerto de Dublín ha detenido a un hombre de unos 30 años que empezó a correr por la pista de despegue de su vuelo de la compañía Ryanair para evitar perderlo, según han publicado fuentes de la policía irlandesa.

A las 7 de la mañana, el pasajero y su acompañante llegaron tarde a la puerta de acceso y no dudaron en salir corriendo detrás del avión para tratar de pararlo. Ambos salieron tras el avión gritando al piloto, cuyo destino era Ámsterdam, para que se detuviera.

Fuentes del aeropuerto han explicado que la pareja había llegado tarde para el vuelo y que él empezó a “ponerse nervioso” al tratar de convencer al personal de tierra.

A late passenger has been pinned to the ground by @DublinAirport police after running out of the terminal towards the plane pleading and shouting at the pilot to wait. 1/...@BBCNewsNI pic.twitter.com/TJL22qfNCt