Un detenido en Alemania por falsificar 400 certificados de vacunación

La Policía alemana ha detenido a un individuo sospechoso de haber falsificado unos 400 certificados de vacunación contra el coronavirus. Tras ser detenido en Núrenberg se le han incautado miles de pegatinas de la vacuna también falsas.

Al menos 34 personas habrían adquirido o intentado adquirir un certificado digital de vacunación con la documentación falsificada en farmacias de la región, ha informado la Fiscalía. Este certificado es imprescindible para acceder a la mayoría de los comercios y locales de ocio de Alemania.

El individuo, de 31 años, está arrestado bajo la acusación de "preparación comercial de producción o certificados de vacunación falsos". Además se han incautado tarjetas de vacunación en blanco y sellos de médicos.

Por otra parte, la Asociación Alemana de Hospitales ha hecho un llamamiento a impulsar la inoculación con la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus para evitar una mayor carga sobre los centros sanitarios.

Sin embargo, no consideran necesario por el momento un confinamiento como el impuesto en Austria. "En la situación actual no es necesario un confinamiento para todos, al menos desde nuestro punto de vista, sino la implementación de restricciones de contacto consecuentes, en especial para los no vacunados", ha indicado el presidente de la junta directiva de la asociación, Gerald Gass, en declaraciones a la televisión pública ZDF.

"Se trata verdaderamente de tomar precauciones y por eso es lo correcto", ha añadido. Gass ha destacado que la vacunación obligatoria del personal de hospitales y residencias de ancianos no ha sido problemática hasta el punto de que ya ha sido aprobada oficialmente.

Así, ha indicado que la tasa de vacunación en los hospitales es muy alta, superior al 90 por ciento, y confió en que todavía se pueda convencer con información al personal que aún no se ha inmunizado. "Esperamos que sean muy pocos los que finalmente se nieguen a hacerlo a largo plazo", ha afirmado.

Para Gass, la necesidad de vacunación obligatoria general que estudia ya el Gobierno alemán dependerá de la evolución del virus. "La vacunación obligatoria general sería una consecuencia lógica, desde nuestro punto de vista, si realmente resulta que (la variante) ómicron es tan contagiosa. Entonces simplemente necesitaríamos una tasa de vacunación incluso mucho más alta que la que predijimos para (la variante) alfa al principio", ha argumentado.

El Instituto Robert Koch, la agencia oficial para el control del coronavirus en Alemania, ha informado en su última actualización de 21.743 nuevos contagios de coronavirus y 116 muertes en las últimas 24 horas contabilizadas para un total de 6,5 millones de casos y 105.754 muertes desde el inicio de la pandemia.