Destino Florida: así es la nueva residencia de Trump tras salir de la Casa Blanca

La salida de Donald Trump de la Casa Blanca está a punto de producirse, aunque el presidente saliente ha reconocido que no será hasta última hora, antes del nombramiento de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Los camiones de mudanza están ya trabajando en Washington para trasladar todos los enseres de la familia Trump a otro lugar, dejando atrás cuatro años de mandato republicano.

Las imágenes de estos camiones han dejado fotos para el recuerdo, como la de un operario retirando un cuadro de Trump en un encuentro diplomático. Todos estos recuerdos, que ya han sido empaquetados, parecen tener un destino claro: Florida.

Florida ha sido el estado donde Trump consiguió su última alegría, ya que consiguió hacerse con la victoria el pasado 3 de noviembre en una disputada carrera contra el líder demócrata por salir victorioso en este punto electoral tan importante para los Estados Unidos. Ahora, parece que Trump y toda su familia establecerán su residencia aquí. Aunque el origen de Trump es la ciudad de Nueva York y allí tiene su residencia legal durante mucho tiempo ha sido la famosa Torre Trump, recientemente cambió su domicilio legal a Club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Se cree que una vez que deje el cargo se mudará allá.

Pero esta residencia puede tener un problema para el presidente a corto y medio plazo, ya que él mismo firmó un acuerdo en la Ciudad de Palm Beach para que nadie pueda vivir en el complejo residencial más de 7 días seguidos al año o, en su defecto, más de 21 días al año, una medida que puede suponer un inconveniente para Trump y para su familia de cara a los próximos meses.

Esta residencia fue comprada por Trump en el año 1985 por un valor de 10 millos de dólares. La mansión cuenta con 126 habitaciones y es parte de una finca de siete hectáreas. En la década de los noventa, el todavía presidente de los Estados Unidos pasó por ciertos problemas financieros, por lo que decidió dividir la propiedad ante la oposición de la ciudad.

Por ello, Trump consiguió convertir la propiedad en un club que actualmente está formado por 500 miembros. Fue en este punto cuando Donald Trump firmó el acuerdo que le impide habitar la mansión todo el año. Un detalle que deberá ser solucionado en las próximas semanas si Trump quiere establecer aquí su residencia permanente.

Descartado el regreso a Nueva York

Aunque la idea de un regreso a la ciudad de Nueva York siempre ha estado ahí no se producirá a corto plazo, ya que Trump considera que la ciudad tiene unos valores demócratas muy arraigados que no han sido buenos durante su mandato. Además, tal y como reconoce el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, Trump está siendo investigado. Según el New York Times hay dos investigaciones vigentes en contra del empresario en aquella ciudad.