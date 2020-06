La UE destinará 4.900 millones más a los países más vulnerables frente al coronavirus

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este sábado que la UE destinará 4.900 millones de euros para la recuperación de los países más vulnerables frente al coronavirus.

"Necesitamos reconstruir las comunidades devastadas por el coronavirus de forma justa y ecuánime. Me alegra anunciar que la UE compromete 4.900 millones más para ayudar a los países vulnerables a financiar su recuperación de la pandemia", ha anunciado Von der Leyen a través de su cuenta en Twitter.

"Esto es posible gracias a la estrecha colaboración entre la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones", ha subrayado la presidenta de la Comisión.

Estos fondos se destinarán a fabricar vacunas, realizar pruebas y facilitar tratamientos en todo el mundo, ha explicado por videoconferencia Von der Leyen durante un evento de recaudación organizado por la Comisión y el grupo Global Citizen y que culminará con un concierto de Shakira, Usher o Miley Cyrus, entre otros artistas. Los copresentadores son la propia Von der Leyen y el actor estadounidense Dwayne Johnson.

Hasta ahora la UE había recaudado 9.800 millones --1.400 de ellos aportados por la propia UE-- a los que se suman ahora los aportados por varios mandatarios de países europeos que han intervenido por videoconferencia en el evento.

APORTACIÓN DE ESPAÑA

Así, España destinará 10 millones de euros a la campaña de respuesta global contra la pandemia que se canalizarán a través de una donación al Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria del Banco Mundial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado el compromiso financiero de España en la campaña global para recaudar fondos y dar una respuesta global contra la pandemia de Covid-19 y ha hecho un llamamiento de movilización para que la crisis sanitaria no provoque una crisis de derecho humanos.

"Hemos demostrado nuestro compromiso financieramente y hoy nuevamente quiero llamar a todo el mundo a que se una a la campaña 'Global Goal: Unite for our future'. Debemos movilizarnos para que la crisis sanitaria no provoque una crisis de derecho humanos", ha insistido el presidente durante su intervención. Por ello, ha apelado a actuar conjuntamente, dando una respuesta multilateral, al tiempo que ha instado a construir "un futuro mejor y sacar lecciones de lo que ha ocurrido".

"El Covid nos ha puesto en peligro a todos y en todas partes nos ha recordado algo muy importante y es cuán frágiles somos. No podemos olvidar que ha golpeado con mucha más fuerza a los colectivos más vulnerables", ha remarcado.