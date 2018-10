Despega la primera misión a Mercurio

El cohete Ariane 5 ha despegado este sábado del Puerto Espacial Europeo de Kurú, en la Guayana Francesa, rumbo a Mercurio, convirtiéndose en el primer satélite lanzado por la Agencia Espacial Europea (ESA), junto a la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), al planeta más cercano al Sol.

La misión BepiColombo tiene como objetivo descubrir muchos de los secretos que aún guarda celosamente Mercurio. BepiColombo será la tercera sonda en visitar Mercurio tras la de Mariner 10, lanzada a mediados de los 70, y Messenger, que operó entre 2011 y 2015, ambas de la NASA (BepiColombo se basará en los descubrimientos y las cuestiones planteadas por esta misión).

Los dos orbitadores científicos son: el Orbitador Planetario a Mercurio (MPO o 'Bepi'), de la ESA, y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio (MMO o 'Mio'), de la JAXA. El Módulo de Transferencia a Mercurio (MTM), construido por la ESA, transportará ambos hasta Mercurio empleando una combinación de propulsión solar-eléctrica y maniobras de asistencia gravitatoria.

El MPO observará el planeta desde su órbita, estudiando composición, topografía y morfología de su superficie y su interior, mientras que el MMO se centrará en el estudio del entorno del planeta y su magnetosfera. Será la primera vez que dos orbitadores realicen observaciones coordinadas y simultáneas desde puntos diferentes del entorno de Mercurio.

En concreto, BepiColombo intentará resolver cómo se originó Mercurio y cómo evolucionó desde entonces hasta la actualidad. Para ello, va a estudiar su superficie y su interior, la composición y la dinámica de su exosfera, la estructura y la dinámica de su magnetosfera y el origen de su campo magnético. Además, se realizarán experimentos para probar la teoría de la Relatividad General de Einstein.

Asimismo, ayudará a los científicos a comprender mejor la formación y evolución del Sistema Solar, contribuyendo así al entendimiento de cómo los planetas más interiores de otros sistemas extrasolares se forman y evolucionan.

La misión también buscará confirmación de la existencia de hielo de agua y si procede de impactos de cometas, al tiempo que intentará responder a por qué su campo magnético se encuentra alejado 400 kilómetros con respecto al centro del planeta.

BepiColombo tardará más de siete años en llegar hasta su destino. Durante estos años, la misión sobrevolará una vez la Tierra, dos veces Venus y seis veces Mercurio, antes de entrar en órbita, hecho previsto para marzo de 2026.

Según ha informado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Grupo de Dispositivos y Sistemas de Potencia del Instituto de Microelectrónica de Barcelona del CSIC ha desarrollado y fabricado uno de los componentes electrónicos "más críticos" de la misión BepiColombo.

En concreto, se trata de los diodos de protección de las celdas fotovoltaicas de los paneles solares. El CSIC ha explicado que estos componentes (700 en total, entre las dos sondas que orbitarán Mercurio) están situados junto a los paneles solares para protegerlos en caso de fallo de una de las celdas, y estarán expuestos a temperaturas muy extremas (300ºC durante la exposición directa al Sol y 150ºC bajo cero en la fase de eclipse detrás del planeta).

Las dos sondas son el Mercury Planetary Orbiter (MPO) y el Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), cada una con su propio panel solar.

