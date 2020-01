La desesperada petición de ayuda de un mexicano atrapado por el coronavirus: "Necesito salir de Wuhan"

El terrible coronavirus 2019-nCoV mantiene paralizada gran parte de China y asustado al resto del mundo por la posibilidad de que la enfermedad se expanda a lo largo del planeta multiplicando el número de afectados y fallecidos y dificultando la contención de un virus que, de momento, no tiene vacuna.

Pero si hay un lugar donde el coronavirus mantiene aterrorizada a la población es en la localidad china de Wuhan, epicentro de la enfermedad. Allí se originó la mutación del virus y todo el área metropolitana permanece cerrada desde el jueves. Se ha interrumpido el transporte público y nadie puede entrar ni salir. Se han suspendido las clases en los colegios de la región y cancelado centenares de vuelos de entrada y salida.

La Comisión Nacional de Salud de China ha aumentado este lunes los casos de muerte provocados por el coronavirus y ha cifrado en 80 las víctimas mortales y en 2.744 el número de personas infectadas.

Las autoridades de salud pública han detallado además que existen 461 pacientes en estado crítico. Las 24 nuevas muertes a causa del virus se han producido en la provincia de Hube, en el centro de China.

Un día antes, el ministro de Sanidad chino, Ma Xiaowei, hizo un balance de víctimas que fue cifrado en 56 e informó de que la comprensión del virus por parte de las autoridades era "limitada" y por lo que no son capaces hasta el momento de conocer el alcance potencial de la enfermedad ni los posibles riesgos de mutación. "El brote seguirá activo durante un cierto tiempo", señaló.

Este domingo además saltaron todas las alarmas al conocerse que el coronavirus tiene un periodo de incubación de 14 días y que es contagioso antes de que se manifiesten síntomas.

Ello diferenciaría radicalmente al nuevo virus del SARS o síndrome respiratorio agudo y grave surgido en China en 2002 y que se saldó con la muerte de más de 700 personas en todo el mundo con una tasa de mortalidad tras contagio de entre el 13 y el 19 por ciento. El SARS no era asintomático, por lo que era más sencillo localizar a posibles contagiados.

Las autoridades chinas sospechan que unas 5.794 personas podrían ser portadoras del virus, que fue identificado por primera vez en diciembre.

Entre los once millones de personas atrapados en Wuhan se encuentra un joven mexicano cuyo nombre de usuario en Twitter es chusodit, un mexicano que trabaja haciendo construcciones con bambú y que ha pedido ayuda al presidente de su país para salir de China.

"Necesito salir de Wuhan, China. Francia y USA mandan aviones para sacar a los suyos. ¿Qué hago para salir con uno de ellos? Por favor", escribía en un mensaje dirigido al presidente mexicano Antonio Manuel López Obrador.

Poco después, le mandaba un mensaje a la embajadora mexicana en los Estados Unidos, Martha Bárcena, para que le ayude en el avión que los norteamericanos podrían fletar para sacar a sus conciudadanos de Wuhan.

Los diplomáticos mexicanos han respondido al mensaje y han prometido estudiar la situación del joven atrapado en Wuhan por el coronavirus. A través de su cuenta, el joven ha explicado cómo está viviendo la situación.

#coronavirus Hospitals in Wuhan, full. Currently designing a building a new one in 6 days. I live in Wuhan and everything is in an apocalyptic situation. Markets empty. I have food for 5 days. And no one can go out or inside the city. Lovely. pic.twitter.com/YafR92c0jK