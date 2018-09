Un descuido de la tripulación genera varias hemorragias en los pasajeros de un avión

Un avión de la aerolínea india Jet AirWays tuvo que volver 45 minutos después de su despegue debido a que una treintena de pasajeros habían sufrido hemorragias nasales y auditivas por un fallo de los pilotos. La tripulación de cabina se olvidó de activar el botón de presurización, por lo que la presión provocó el sangrado en alguno de los pasajeros.

El vuelo salió de Bombay por la mañana temprano con 166 personas a bordo y con destino Jaipur. Cuando el vuelo no llegaba a la hora, lo sistemas de seguridad activaron las mascarillas de oxígeno al entender que se estaba produciendo un cambio de presión. En las redes sociales se ha publicado un vídeo en el que se ve a los pasajeros con las máscaras de oxígeno puestas y un silencio sepulcral inundando la escena.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps