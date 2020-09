Descubren 13 sarcófagos totalmente sellados en Egipto y los investigadores se hacen esta pregunta

Un grupo de arqueólogos ha descubierto 13 sarcófagos de madera totalmente cerrados en la necrópolis de Saqqara, en Egipto, cuya antigüedad estimada es de 2.500 años. El complejo funerario está localizado a unos 30 kilómetros de El Cairo, e incluye la pirámide funeraria de Djoser.

No es la primera vez que se localizan sarcófagos en ese complejo, pero este hallazgo tiene algo de especial. Según ha explicado el Ministerio de Antigüedades egipcio, los ataúdes se localizaron en un pozo de 11 metros de largo. Los investigadores creen además que es posible que no sean los únicos enterrados en ese lugar, por lo que las investigaciones van a continuar.

La mayor sorpresa de los investigadores es el excepcional estado de conservación de los sarcófagos, algunos de los cuales se han mantenido prácticamente intactos durante 2.500 años. Lo que más ha llamado la atención de los investigadores es el buen estado de la pintura de los ataúdes, algunos de los cuales mantienen prácticamente intacta su coloración original.

Otra de las cuestiones que mantiene sorprendidos a los descubridores es que los sarcófagos han permanecido perfectamente sellados desde el momento en que fueron enterrados, a diferencia de muchos otros complejos funerarios que fueron saqueados a lo largo de los siglos.

El ministro de Antigüedades, Khaled El-Enany, celebraba en Twitter el descubrimiento:

شعور لا يقارن كلما تشهد كشف اثري جديد،

انتظروا الاعلان عن كشف اثري جديد بسقارة، شكرا لزملائي بالوزارة.

An indescribable feeling when you witness a new archeological discovery.

Stay tuned for the announcement of a new discovery in Saqqara

Thank you to my colleagues in the ministry pic.twitter.com/RpgK6TmREo