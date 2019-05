La desconcertante muerte de esta madre y sus hijas que la policía no sabe resolver

La policía austríaca tiene muchas dudas sobre este terrible caso. Todos los esfuerzos se concentran en intentar saber el motivo que les llevó a dejar de comer hasta perder la vida. Los cuerpos aparecieron en un piso cerrado en la ciudad de Viena.

Según varios medios locales, los bomberos encontraron en descomposición: Vesna Milosevich, de 46 años, y sus dos hijas de 18 años, Suzana y Tanja fueron encontradas cuando los servicios de emergencia irrumpieron la semana pasada en el apartamento en el que vivían juntas.

